TuS Binzen lässt beim FC Zell keine Zweifel aufkommen

Arbeitsmaterial fürs Training: Luca Thiel (rot) und Binzens Torwart Philipp Bischof besiegten Zell mit Ashraf Badr. | Foto: Gerd Gründl

Die nächste Runde erreichen wollen alle Teams. Und doch haben die ersten Pokaltermine, die traditionell vor den Ligastart gelegt werden, immer auch Vorbereitungscharakter. Der FC Zell war am Samstag, als die Qualifikation zum südbadischen Pokal gegen den TuS Binzen anstand, erst zwei Wochen im Training. Die vergangene Saison mit den Aufstiegsspielen zur Fußball-Landesliga hatte sich bis Ende Juni gezogen, ein eingespieltes und vollbesetztes Team kann da kaum erwartet werden. Urlaubs- und verletzungsbedingt fehlte den Trainern Dirk Tegethoff und Kevin Weiß, die in Zell die Nachfolge von Michael Schwald angetreten haben, eine halbe Mannschaft, und so war es zwar eine „Standortbestimmung“, wie Tegethoff sagte, aber auch eine Partie mit bedingter Aussagekraft.

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