TuS Binzen II freut sich auf drei Neuzugänge

Von links: Sportchef Tobias Jehle, die Neuzugänge Alex Ebner und Julian Oßwald sowie Trainer Daniel Schulz | Foto: TuS Binzen

Der TuS Binzen freut sich enorm über Verstärkung für die zweite Mannschaft, die sich nach einem starken ersten Jahr als Aufsteiger in der Kreisliga A dauerhaft etablieren möchte. Mit Alex Ebner (29) kommt ein erfahrener Spieler vom SV 08 Laufenburg II, der nach einer längeren Auszeit beim TuS neu angreifen möchte. "Der Verteidiger, der auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, freut sich auf die neue Herausforderung in Binzen", teilte der TuS mit.

Vom SV Istein kehrt mit Julian Oßwald (26) ein Binzener Eigengewächs zum TuS zurück. "Nach einigen Versuchen in den vergangenen Jahren ist es uns nun gelungen den torgefährlichen Angreifer endgültig von einer Rückkehr nach Binzen zu überzeugen. Nach der Jugendzeit und den ersten beiden Jahren im Aktivbereich beim TuS spielte Julian in den vergangenen Jahren für Wollbach, Efringen-Kirchen und Istein, wo er seine Treffsicherheit jeweils eindrucksvoll unter Beweis stellte", heißt es seitens der Binzener.