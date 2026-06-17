TuS Binzen II freut sich auf drei Neuzugänge

Der TuS Binzen freut sich enorm über Verstärkung für die zweite Mannschaft, die sich nach einem starken ersten Jahr als Aufsteiger in der Kreisliga A dauerhaft etablieren möchte. Mit Alex Ebner (29) kommt ein erfahrener Spieler vom SV 08 Laufenburg II, der nach einer längeren Auszeit beim TuS neu angreifen möchte. "Der Verteidiger, der auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, freut sich auf die neue Herausforderung in Binzen", teilte der TuS mit.
Vom SV Istein kehrt mit Julian Oßwald (26) ein Binzener Eigengewächs zum TuS zurück. "Nach einigen Versuchen in den vergangenen Jahren ist es uns nun gelungen den torgefährlichen Angreifer endgültig von einer Rückkehr nach Binzen zu überzeugen. Nach der Jugendzeit und den ersten beiden Jahren im Aktivbereich beim TuS spielte Julian in den vergangenen Jahren für Wollbach, Efringen-Kirchen und Istein, wo er seine Treffsicherheit jeweils eindrucksvoll unter Beweis stellte", heißt es seitens der Binzener.
Vom FC Laiz aus dem württembergischen Landesteil stößt mit Julian Sachnüger (25) ein auf der Außenbahn defensiv wie offensiv einsetzbarer Spieler zum Kreisliga-A-Team des TuS. "Julian bringt Erfahrung aus der Kreisliga A und Bezirksliga mit und wurde in der Jugend bei der TSG Balingen ausgebildet, wo er für die B-Junioren in der Oberliga und für die A-Junioren in der Verbandsliga Württemberg zum Einsatz kam", informierte der TuS.
"Mit diesen Neuzugängen und weiteren Verstärkungen aus dem bisherigen Kader der ersten Mannschaft ist dem Team vom Coach Daniel Schulz auch in der neuen Saison einiges zuzutrauen", so die Binzener abschließend.