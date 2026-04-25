TuS Binzen hat Planungen für zweite Mannschaft weit vorangetrieben

Daniel Schulz | Foto: M. Manthei

Der TuS Binzen hat für seine zweite Mannschaft bereits große Fortschritte in der Planung für die kommende Saison erzielt. Wie der Verein mitteilte, hat zum einen Trainer Daniel Schulz seine Zusage für ein weiteres Jahr gegeben, zum anderen steht ein Großteil des aktuellen Kaders auch in der neuen Spielzeit zur Verfügung.

Schulz (53) trainiert die zweite TuS-Mannschaft seit Sommer 2024. "In einem unkomplizierten Gespräch einigte man sich schnell auf die von beiden Seiten angestrebte weitere Zusammenarbeit. Wir freuen uns sehr, dass uns Daniel erhalten bleibt. Er hat seit seinem Amtsantritt kontinuierlich und eindrucksvoll bewiesen, dass er genau der richtige Mann für diese Aufgabe ist. Es ist durchaus heraufordernd, eine ambitionierte zweite Mannschaft zu coachen, die sich nach dem Aufstieg in die Kreisliga A dort etablieren möchte", heißt es seitens des TuS Binzen.