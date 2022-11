„Wir spielen zu verkrampft“: Im Duell zweier Führungskräfte kollidiert Binzens Benedikt Nickel (rechts) mit dem Hertener Lucas Eschbach. | Foto: Gerd Gründl

TuS Binzen bezwingt dezimierte Hertener mit 3:2 Tiengen untermauert Vormachtstellung +++ Waldshut mit 9:0-Kantersieg +++ Torspektakel in Hochrhein und Wehr-Brennet

Der FC 08 Tiengen behält durch einen 7:2-Sieg bei Bad Bellingen seine makellos weiße Weste und führt die Tabelle weiterhin ohne Punktverlust an. Weilheim kam gegen Waldshut unter die Räder und konnte froh sein, dass die Klatsche am Ende nicht zweistellig wurde. Das einzige Remis des Spieltages gab es zwischen Buch und Jestetten.

Immerhin nicht zweistellig. Auch wenn sich die Weilheimer nach Kräften wehrten, konnten sie eine weitere deutliche Niederlage im Derby gegen Waldshut nicht verhindern. Selbst der Ehrentreffer blieb ihnen verwehrt, nachdem Aaron Zimmermann beim Stand von 0:4 in der 28. Minute mit einem Foulelfmeter an VfB-Schlussmann Beytullah Köroglu scheiterte. "Heute haben wir es gut gelöst. In Weilheim war es in den Jahren zuvor immer schwierig", sagte Waldshuts Trainer Danijel Kovacevic nach dem 9:0-Sieg. Tore: 0:1 S. Kovacevic (1.), 0:2 Jelec (5.), 0:3 Hashani (9.), 0:4, 0:5 beide S. Kovacevic (29., 43.), 0:6 Kizilay (51.), 0:7, 0:8 beide Jelec (55., 57.), 0:9 Hashani (84.). Gelb-Rot: Gashi (87./Waldshut). Bes.: Köroglu hält FE von Zimmermann (29./Weilheim). Kaiser hält HE von Kizilay (40./Waldshut).







Immerhin ein kleiner Lichtblick für den SV Buch, der nach zuletzt drei Niederlagen nun zumindest einen Punkt ergattern konnte. Allerdings verpassten es die Hausherren, nach der 1:0-Führung zu erhöhen. Mit der einzigen Chance vor dem Seitenwechsel gelang den Gästen der etwas überraschende Ausgleich. Jestetten konnte die Partie nach der Pause offener gestalten, drehte durch Mustafa Akgün das Spiel. Aber schon im Gegenzug sorgte Samuel Seitz für den gerechten Ausgleich. Tore: 1:0 Pecoraro (33.), 1:1 Lohr (43.), 1:2 Akgün (52.), 2:2 Seitz (53.).







"Ich hätte mich in den Hintern gebissen." Nils Mayer, zweifacher Torschütze des TuS Binzen beim 3:2-Sieg gegen den SV Herten, war seinem Torhüter Maurizio Ingrassia zu großem Dank verpflichtet. Denn Mayer hätte sich und seinem Bezirksliga-Team eine spannende Schlussphase ersparen können, hätte er in der 77. Minute aus sechs Metern freistehend nicht übers, sondern ins Hertener Tor geköpft. Es wäre das 4:2 gewesen. So blieben die Gäste im Rennen und kamen noch zur großen Ausgleichschance. In der achten Minute der Nachspielzeit rettete Ingrassia mit einer sensationellen Parade gegen Leon Lützelschwab. "Unglaublich, wie er den Ball gehalten hat", lautete Mayers Kommentar. Mehr bei BZ-Plus. Tore: 0:1 Böhler (14.), 1:1 Mayer (32.), 1:2 Romano (60./FE), 2:2 Glaser (64./FE), 3:2 Mayer (73.). SR: Gavranovic (Lörrach). ZS: 150. Gelb-Rot: C. Di Feo (45.+1/Herten).







Sie schnupperten am Punktgewinn, wurden aber am Ende durch einen bitteren Gegentreffer noch bestraft. In der vorletzten Minute setzte sich Moritz Keller durch, scheiterte an Torhüter Til Lindenmann. Den Nachschuss setzte Arjenit Gashi an den Pfosten. Von dort prallte der Ball an den Rücken von Lindenmann, und anschließend zum Siegtreffer für die Gastgeber über die Linie. Die Nullachter haderten zudem mit dem Unparteiischen. "Es stand spitz auf Knopf. Aber der Sieg geht absolut in Ordnung. Die Rote Karte für die Gäste war aus meiner Sicht nicht berechtigt," meinte Fabio Muto, Trainer des FC Wittlingen. Tore: 0:1 Seidita (48.), 1:1 Moritz Keller (52./FE), 2:1 Moritz Keller (67.), 2:2 Dittmar (78.), 3:2 Gashi (89.). Rot: Wiessmer (90.+1/Laufenburg/Foulspiel).







Auf den ersten Blick hört sich diese Niederlage richtig brutal an. Aber auch wenn der Tabellenführer mit dem zwölften Sieg in Folge das Dutzend voll machte, hatten auch die Hausherren, insbesondere in den ersten zwanzig Minuten, durchaus ihre Chancen. Tim Siegin scheiterte nur zweimal knapp. Der Tiengener Express kam spätestens nach der 0:1-Führung (25.) ins Rollen. Nach der Pause zeigte der VfR trotz des deutlichen Rückstands aber Moral, verdiente sich durch Einsatz eine Ergebniskorrektur. "Es ging hin und her. Für beide Mannschaften gab es Chancen zur Genüge", so Erkan Kanli, Trainer des FC Tiengen. "Wir könnten in Führung gehen, und nach dem 0:1 hat es dreimal batsch, batsch, batsch gemacht. Da stand es zur Pause 0:4," kommentierte hingegen Kai Schillinger, Sportchef des VfR Bad Bellingen. Tore: 0:1, 0:2 beide Masek (25., 28.), 0:3 Muratovic (36.), 0:4 Masek (45.), 0:5 Muratovic (49.), 1:5 Siegin (53.), 2:5 Micic (72.), 2:6 Golic (75.), 2:7 Guznenko (85.).







Die Hoffnungen der Schönauer sich mit dem dritten Sieg in Folge ins gesicherte Mittelfeld abzusetzen, erhielten gegen die Gäste einen herben Dämpfer. Nicht so wie bei den Siegen zuvor gegen Wittlingen und Bad Bellingen kamen die Gastgeber gegen die robuste SG-Mannchaft zu nennenswerten Tormöglichkeiten. Mit schnörkellosem Spiel dagegen war der Gast am Ende mit dem 3:2 nicht unverdienter Sieger, und konnte sich nun endgülitg im oberen Tabellendritte festsetzen. "Für mich war es ein Unentschiedenspiel. Aufgrund der personellen Situation kann man so ein Spiel auch mal verlieren", befand Schönaus Trainer Christian Lais. "Wir haben taktisch alles richtig gemacht. Wir hatten aus der letzten Saison noch etwas gutzumachen", freute sich sein Gegenüber, SG-Trainer Georg Isele, über den Dreier. Tore: 0:1 Happle (31.), 0:2 M. Erne (68.), 1:2 Y. Behringer (69.), 1:3 J. Bächle (85.), 2:3 Hesselbarth (89.).







Sechs Spiele dauerte es, bis die Rebländer endlich auch auf fremden Plätzen ihr Erfolgserlebnis feiern konnten. In einer Partie mit Höhen und Tiefen auf beiden Seiten wechselte der Spielstand hin und her. Die 2:0-Gästeführung drehten die Hausherren bis zur 47. Minute in einen 3:2-Vorsprung. Aber die Efringer-Kirchener schlugen mit großer Moral zurück. Ronald Parti, Jan Weber und Marc Rabe sorgten mit drei Treffern für die Glücksmomente. "Das war ein Wechselbad der Gefühle. Wir sind glücklich. Ein Riesenkompliment an die Mannschaft", lobte Patrick Bösch, Coach des TuS Efringen-Kirchen. Tore: 0:1 Rabe (2.), 0:2 J. Bürgin (24.), 1:2 Maier (36.), 2:2 Melina (38.), 3:2 Maier (47.), 3:3 Parti (55.), 3:4 Weber (60./HE), 3:5 Rabe (77.).