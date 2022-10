„Einfach ein gutes Gefühl“: Guido Perrone (rechts, gegen Laurens Diemer) traf für Binzen doppelt. | Foto: Gerd Gründl

TuS Binzen beendet mit 4:1-Sieg beim FC Schönau seine Durststrecke Marius Thoma glänzt bei Mettinger Kantererfolg +++ SV Herten rettet Remis dank Jokertoren

Der FC Tiengen marschiert weiter ohne Punktverlust an der Bezirksliga-Spitze vorne weg. Der erste Verfolger FC Wittlingen entschied in Bad Bellingen das torreiche Duell der Landesliga-Absteiger für sich. Im Abstiegskampf landete der SV Herten einen wichtigen Punktgewinn, zudem feierte der SV 08 Laufenburg II den Sieg im Kellerduell gegen RW Weilheim.

Da dürfte die weite Heimfahrt für den Aufsteiger aus Schliengen alles andere als entspannt über die Bühne gegangen sein. Chancenlos ergaben sich die Sportfreunde gegen eine vor allem in der zweiten Halbzeit dominierende SG-Mannschaft und kamen nach der Pause unter die Räder. Bei Mettingen/Krenkingen trumpfte Marius Thoma auf, der einen Hattrick zum 4:0 schnürte und auch noch ein viertes Mal zum 6:0-Endstand traf. Die Gäste enttäuschten auf der ganzen Linie - mit solch einer Leistung werden sie es schwer haben, die Klasse zu halten. "Das war ein kollektives Mannschaftsversagen. Die heutige Leistung war nicht bezirksligareif", sagte Schliengens Trainer Alexander Schöpflin. "Der Sieg ist sicherlich zu hoch ausgefallen. Marius Thoma hat derzeit einen Lauf", sagte SG-Trainer Georg Isele. Tore: 1:0 Happle (9.), 2:0, 3:0, 4:0 alle Thoma (51., 63., 68.), 5:0 J. Bächle (69.), 6:0 Thoma (84./FE). Gelb-Rot: Wihler (79./Schliengen).

Leichtfertig hat Wehr-Brennet den Sieg in Herten verspielt. Bis acht Minuten vor dem Abpfiff lagen die Gäste mit 2:0 in Führung. Doch hatte Hertens Interimstrainer Roger Schubbe ein goldenes Händchen: Zunächst wechselte er in der 70. Minute Mario Rittwag ein, der zum 1:2-Anschluss traf (82.). Nach 85 Minuten schickte er den zuvor lange verletzten Jens Murawski aufs Feld, der praktisch mit der letzten Aktion in der Nachspielzeit den nicht mehr erwarteten 2:2-Ausgleich für den SVH erzielte. "Vielleicht liegt die Schuld auch zu einem Teil bei mir. Ich hätte Toni Santoro und Steven Bertolotti nicht auswechseln sollen", sagte SG-Coach Urs Keser. "Das Remis fühlt sich für uns wie ein Sieg an. Ich hoffe, wir nehmen diesen positiven Schwung in die nächsten Spiele mit", so Justin Petretta, Spieler und sportlicher Leiter beim SV Herten. Tore: 0:1 Bergmann (16.), 0:2 Santoro (45.), 1:2 Rittwag (82.), 2:2 Murawski (90. + 2).

Der Eindruck, dass dem SV Jestetten eine schwierige Saison bevorsteht, hat sich mittlerweile verfestigt. Gegen den FC Hochrhein erlitt der SVJ seine siebte Niederlage. Die Gäste entschieden das Derby mit zwei Treffern in der Nachspielzeit für sich und kletterten in der Tabelle auf Rang drei. Für die Hausherren bedeutete dies die fünfte Niederlage in Folge, dabei wäre ein Unentschieden wohl das gerechtere Ergebnis gewesen. Aber das Glück scheint dem SVJ nicht hold. Beim entscheidenden 1:2 faustete Torhüter Leo Weißenberger ins Leere, Stefan Fels köpfte zum Siegtreffer für den FCH ein. Tore: 0:1 Schupp (44.), 1:1 Fornino (74.), 1:2 Fels (90.+1), 1:3 Melina (90.+4). Gelb-Rot: Kübler (90.+3). Bes.: Keslinke verschießt FE (15./Hochrhein).

Keine neuen Nachrichten gibt es vom TuS Efringen-Kirchen zu vermelden. Im fünften Auswärtsspiel kassierten die Rebländer die fünfte Pleite. Dabei hielt der Gast in Waldshut zumindest vom Ergebnis her vor der Pause noch gut mit. Aber spätestens mit dem 0:2 kurz nach Wiederbeginn und der folgenschweren Verletzung für TuS-Akteur Stefan Hilpüsch, der nach einem Zusammenprall mit Nexhdet Gusturanaj mit einer Platzwunde in eine Klinik gefahren werden musste, war es um die Gäste geschehen. Fortan beherrschte der VfB die Partie. "Derzeit ist es wie verhext. Die Verletzung von Stefan Hilpüsch hat uns sicher nicht gutgetan. Wir mussten zu vieles in der Mannschaft umstellen", sagte TuS-Trainer Patrick Bösch. Tore: 1:0, 2:0 beide Gusturanaj (35., 50./FE), 3:0 Hashani (70.), 3:1 Flad (73.), 4:1 Hashani (80.).

Das Ergebnis hört sich nach Spektakel an. War es auch. Zumindest vom Ergebnisverlauf. Spielerisch stand das Derby hingegen bei schwierigen Platzverhältnissen in Bad Bellingen auf keinem hohen Niveau. Den Wittlingern war das letztendlich egal. Am Ende stand der fünfte Sieg in Folge zu Buche und das Einstandsfest in einer Umkirchener Diskothek war somit gerettet. Matchwinner war der eingewechselte Giovanni Passannante, der mit seinen beiden Treffern in der Schlussphase merklich zum Sieg beitrug. "Ein gutes Spiel war es sicherlich nicht. Aber wir haben nun in der Hinrunde alle Derbys gewonnen. Unser Wille hat die Partie entschieden", sagte Fabio Muto aus dem Wittlinger Trainerteam. Und VfR-Coach Thomas Wachenheim sprach von einer "verdienten Niederlage. Vier von fünf Toren haben wir hergeschenkt". Tore: 1:0 Hiller (15.), 1:1 Meyer (31./ET), 1:2 Schmeller (43.), 2:2 Sütterlin (58.), 3:2 T. Schillinger (60.), 3:3 Passannante (63.), 3:4 Palatini (83.), 3:5 Passannante (90.).

Der TuS Binzen hat nach vier Spielen wieder einen Sieg eingefahren. Beim 4:1 in Schönau glänzen ein Routinier und die junge Gerade. Zu Beginn aber hatte der FCS die Chancen auf die Führung. Zum Spielbericht im BZ-Regiofußballportal: TuS Binzen beendet mit 4:1-Sieg beim FC Schönau seine Durststrecke (BZ-Plus) Tore: 0:1 Mayer (20.), 0:2, 0:3 beide Perrone (25., 57.), 0:4 Schindler (67.), 1:4 Schindler (74./ET).

Auch der SV Buch hat sich am FC Tiengen die Zähne ausgebissen. Dabei waren die Gäste nah dran, dem sovueränen Spitzenreiter die ersten Punkte abzuluchsen. Die Tiengener Führung (28.) konnte Buch noch vor der Pause (39.) ausgleichen. Vielleicht hätte die Partie einen anderen Verlauf genommen, hätte Pascal Störk nach 55 Minuten einen Foulelfmeter für die Bucher verwandeln können. Aber Louis Gnädinger parierte. "Wenn der Elfmeter reingeht, dann haben wir sie", war sich Buchs Trainer Daniel Pietzke sicher. Doch so kam, wie es kommen musste. In der 89. Minute traf Tomas Masek mit seinem zweiten Treffer zum neunten Tiengener Sieg im neunten Saisonspiel. Tore: 1:0 Masek (28.), 1:1 Armanowski (39.), 2:1 Masek (89.). Bes.: Gnädinger hält FE von Störk (55./Buch).