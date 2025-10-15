TuS Binzen angelt sich den Oberliga-erfahrenen Max Chrobok

Der TuS Binzen hat seinen Landesliga-Kader um einen "hochkarätigen Neuzugang" ergänzt. Wie der Verein mitteilte, hat sich Max Chrobok "dafür entschieden, künftig für den TuS Binzen auf Torejagd zu gehen". Der 28-jährige Offensivakteur wechselt vom Bodensee ins vordere Kandertal und bringt langjährige Oberliga-Erfahrung mit. Nach Abschluss seines Studiums habe der Lehrer eine Stelle im Dreiländereck angetreten und "sich nach einigen Probetrainings in der Region für den TuS Binzen entschieden".

Chrobok stammt aus der Jugend des Offenburger FV, bei dem er sich 2015 auf Anhieb als Stammkraft in der Verbandsliga etablierte. Am Saisonende feierte er mit dem OFV die Meisterschaft und zählte auch im folgenden Oberligajahr zu den Leistungsträgern. Im Sommer 2017 wechselte Chrobok zum FV Ravensburg, für den er bis 2022 insgesamt 92 Oberligaspiele absolvierte. In den vergangenen drei Jahren kam er in 78 Landesligapartien für den FC Radolfzell zum Einsatz. "Bei allen Stationen stellte er seine Treffsicherheit eindrucksvoll unter Beweis", heißt es seitens des TuS. So erzielte er im Radolfzeller Dress stolze 42 Tore und verbuchte überdies 31 Vorlagen.