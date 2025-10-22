TuS Bielefeld II will Druck aufrechthalten

Am kommenden Spieltag empfängt TuS Eintracht Bielefeld II die zweite Mannschaft der SG Oesterweg. Nach einer bislang starken Hinrunde will die Eintracht-Reserve weiter Punkte sammeln, um den Platz in der Spitzengruppe zu festigen.

Mit 25 Punkten aus elf Spielen belegt das Team aktuell Rang zwei in der Tabelle. Die Offensive zählt mit 39 erzielten Treffern zu den besten der Liga, auch wenn die Defensive zuletzt einige Gegentore zulassen musste. Nach dem überzeugenden Saisonverlauf möchte die Mannschaft nun auch im Heimspiel wieder ihre Qualität unter Beweis stellen.

Die Gäste aus Oesterweg reisen als Tabellensechster mit 19 Punkten an und gelten als unangenehmer Gegner. Ihre kompakte Spielweise und schnelle Umschaltaktionen machen sie besonders gefährlich – TuS Eintracht II ist also gewarnt.

Trainerteam und Mannschaft gehen dennoch selbstbewusst in die Partie. Mit der richtigen Einstellung und konsequenter Chancenverwertung soll der nächste Heimsieg gelingen, um den Druck auf Tabellenführer Türkgücü Sennestadt aufrechtzuerhalten.