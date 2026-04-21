TuS Beuerbach und SV Wallrabenstein bündeln Kräfte

Der TuS Beuerbach und der SV Wallrabenstein machen künftig gemeinsame Sache und treten als Spielgemeinschaft in der Kreisoberliga an. – Foto: Karsten Freyer (Archiv)

Hünstetten. Zusammen sind wir stärker - das ist der gemeinsame Ansatzpunkt, den die Verantwortlichen des aktuellen Gruppenligisten SV Wallrabenstein und von Kreisoberliga-Club TuS 03 Beuerbach in einen zukunftsweisenden Entschluss umgemünzt haben. Zur Saison 2026/27 wollen sie unter gemeinsamer Flagge als Spielgemeinschaft Beuerbach/Wallrabenstein segeln. Das bestätigen Dirk Hünerbein aus Wallrabensteins sportlicher Leitung und Robin Reutzel, Sportlicher Leiter der Beuerbacher. Vorausgesetzt, der Kreisfußballausschuss Rheingau-Taunus mit Fußballwart Erich Herbst stimmt dem Antrag auf Gründung einer Spielgemeinschaft zu. „Es macht Sinn“, kündigt Herbst ein Okay an.

Warum die Verantwortlichen beider Vereine zu diesem Entschluss gekommen sind, welche Hoffnungen sie mit der Allianz verbinden und warum man sich in gemeinsamer Absprache für den aktuellen Beuerbacher Coach Mike Baier als künftigen SG-Cheftrainer entschieden hat, erfahrt ihr im Plus-Artikel des Wiesbadener Kurier.

Darin informieren Dirk Hünerbein und Robin Reutzel auch über die Kaderplanung für 2026/27 und weitere wichtige Details. So wird ein spielender Co-Trainer, der derzeit bei einem Gruppenligisten spielt, das zukünftige Trainerteam mit Mike Baier und Christian Busch, der bereits in Beuerbach zum Stab gehört, noch erweitern. Auch für die zweite Mannschaft der Spielgemeinschaft gibt es Pläne.