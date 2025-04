TuS besteht Reifeprüfung gegen Moosinning – Torhüter Riedmüller trifft

Der TuS Holzkirchen hat am Samstag einen großen Schritt gemacht. Nicht unbedingt tabellarisch, denn im Abstiegskampf der Bezirksliga Ost bleibt es unverändert eng. Doch mit dem 2:0-Heimsieg über den FC Moosinning hat der TuS eine echte Reifeprüfung bestanden. Denn nach einer gelb-roten Karte gegen Emil Albrecht zum Ende der ersten Halbzeit mussten die Grün-Weißen mehr als eine Hälfte lang zu zehnt versuchen, den wichtigen Dreier einzufahren. Mit Erfolg. „Das war ein Sieg des absoluten Willens. Ein großes Kompliment an meine Mannschaft“, freut sich Trainer Sven Teichmann. „Wahrscheinlich hätten wir vor zwei Wochen ein solches Spiel nicht gewonnen, aber durch unsere Situation sind wir noch mehr zusammengewachsen.“

Nicht zuletzt, weil die Holzkirchner ihre Startelf nach dem 2:2-Remis in Ampfing erneut auf einigen Positionen verändern mussten. Für den angeschlagenen Alpay Özgül reichte es nicht für einen Einsatz von Beginn an. Dafür startete Albrecht neben Tim Feldbrach im Angriff. Zudem fehlte Drilon Shukaj mit muskulären Problemen, Maximilian Freundl und Michael Schlicher rückten in die Anfangsformation.

Der Druck war den TuS-Kickern in der Anfangsphase anzumerken. „Ich finde, dass wir schon ein paar Minuten gebraucht haben, um reinzukommen“, bestätigt Teichmann. Sein Plan war trotzdem klar zu erkennen: Die Grün-Weißen wollten druckvoll nach vorne spielen und früh für klare Verhältnisse sorgen. Dabei half der Führungstreffer durch Jakob Gerg: Nach einer schönen Kombination schickte Freundl Gerg mit einem Steilpass – und das Holzkirchner Laufwunder blieb vor dem Moosinninger Kasten cool und schob zum 1:0 ein. „Danach ist der Druck ein wenig abgefallen“, sagt Teichmann. Seine Mannschaft blieb weiter auf dem Gaspedal. Doch der zweite Treffer blieb zunächst aus.