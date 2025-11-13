TuS Bersenbrück will Serie weiter ausbauen

Zum Abschluss der Hinrunde empfängt der TuS Bersenbrück am Freitagabend den SV Holthausen Biene im Hasestadion. Ab 19:30 Uhr geht es für das Team von Trainer Andy Steinmann darum, die eigene Erfolgsserie weiter auszubauen und die starke Entwicklung der letzten Wochen zu bestätigen.

Die Rollen sind klar verteilt: Während Bersenbrück nach einem beeindruckenden Lauf von sieben ungeschlagenen Pflichtspielen auf dem vierten Tabellenplatz steht, kämpft Aufsteiger Holthausen Biene am Tabellenende um Anschluss. Für die Lingener war der Sprung in die Oberliga nach Jahren in der Landesliga Weser-Ems der verdiente Lohn einer kontinuierlichen Aufbauarbeit. In der neuen Spielklasse zeigt sich jedoch, wie groß die Leistungsdichte ist – auswärts holte der SV bisher nur einen Punkt.

Der TuS Bersenbrück hat sich nach Startproblemen stabilisiert und überzeugte zuletzt mit Spielfreude, Geschlossenheit und Effizienz. Siege gegen Wetschen, Verden und Egestorf sorgten dafür, dass die Mannschaft wieder in Schlagdistanz zur Tabellenspitze liegt. Besonders beeindruckend: Die Balance zwischen Offensivdruck und defensiver Kompaktheit hat sich deutlich verbessert.

Trotz der klaren Favoritenrolle warnt Trainer Andy Steinmann sein Team vor Nachlässigkeiten. Gegner wie Holthausen Biene sind in solchen Spielen oft gefährlich, weil sie frei aufspielen können. Der TuS wird daher auf eine konzentrierte, geduldige und konsequente Leistung setzen müssen, um seiner Rolle gerecht zu werden.

Mit einem weiteren Heimsieg könnte Bersenbrück die Hinrunde auf einem Aufstiegsrang beenden – zumindest rechnerisch bleibt der Anschluss an die Spitzengruppe in Reichweite. Ein Erfolg gegen Holthausen Biene würde zudem die Serie auf acht Pflichtspiele ohne Niederlage ausbauen und das Selbstvertrauen für die bevorstehenden Topduelle weiter stärken.

Der Freitagabend im Hasestadion verspricht also beste Fußballstimmung – und möglicherweise den nächsten Schritt einer bemerkenswerten Aufholjagd.