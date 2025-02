TuS Bersenbrück verstärkt sich doppelt

Der TuS Bersenbrück hat sich kurz vor dem Rückrundenstart mit zwei Neuzugängen verstärkt. Henrik Winkelmann und Bennet Wesselkämper stoßen zum Kader und sollen dem Team von Trainer Andy Steinmann in den kommenden Monaten neue Impulse geben.

Der 24-jährige Henrik Winkelmann bringt wertvolle Erfahrung aus der Regionalliga mit, wo er für den SV Rödinghausen auflief. Zuletzt sammelte er in den USA bei den New York Shockers weitere Spielpraxis. Der vielseitige Defensivspezialist kann sowohl in der Innenverteidigung, als Außenverteidiger oder auf der Sechs eingesetzt werden.

Mit Bennet Wesselkämper kehrt ein weiterer Spieler mit USA-Erfahrung zurück. Der 22-Jährige durchlief die Nachwuchsabteilung des VfL Osnabrück, bevor er im College-Soccer aktiv war. Beim TuS soll er für offensive Akzente sorgen – entweder als rechter Verteidiger oder als Flügelspieler.