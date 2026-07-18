TuS Bersenbrück verpflichtet US-Talent Mikael Rodriguez

Der TuS Bersenbrück setzt seine konsequente Verjüngung des Kaders fort. Mit Mikael Rodriguez wechselt ein 19 Jahre alter US-Amerikaner vom VfB Oldenburg nach Bersenbrück und soll sich dort als Perspektivspieler weiterentwickeln.
Mit Mikael Rodriguez begrüßt der TuS Bersenbrück einen weiteren entwicklungsfähigen Neuzugang. Der 19-Jährige kommt vom VfB Oldenburg und bringt mit einer Körpergröße von 1,93 Metern ideale Voraussetzungen für den Herrenfußball mit.
Rodriguez zeichnet sich insbesondere durch seine Athletik und seine Vielseitigkeit aus. Der US-Amerikaner kann sowohl in offensiven als auch in defensiven Rollen eingesetzt werden und eröffnet dem Trainerteam damit zusätzliche taktische Möglichkeiten.
Mit der Verpflichtung bleibt der TuS seiner Transferstrategie treu, gezielt junge und hungrige Spieler mit Entwicklungspotenzial an den Verein zu binden. Rodriguez soll sich in Bersenbrück Schritt für Schritt an das Niveau der Oberliga Niedersachsen heranarbeiten und sich im Konkurrenzkampf für Einsatzzeiten empfehlen.
Der Neuzugang ergänzt einen Kader, der in diesem Sommer bereits mit mehreren talentierten Spielern verstärkt wurde und langfristig weiterentwickelt werden soll. Mit seiner körperlichen Präsenz und seiner Flexibilität bringt Rodriguez Eigenschaften mit, die dem TuS in verschiedenen Mannschaftsteilen zusätzliche Optionen eröffnen.