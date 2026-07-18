TuS Bersenbrück verpflichtet US-Talent Mikael Rodriguez

– Foto: André Nückel

Der TuS Bersenbrück setzt seine konsequente Verjüngung des Kaders fort. Mit Mikael Rodriguez wechselt ein 19 Jahre alter US-Amerikaner vom VfB Oldenburg nach Bersenbrück und soll sich dort als Perspektivspieler weiterentwickeln.

Mit Mikael Rodriguez begrüßt der TuS Bersenbrück einen weiteren entwicklungsfähigen Neuzugang. Der 19-Jährige kommt vom VfB Oldenburg und bringt mit einer Körpergröße von 1,93 Metern ideale Voraussetzungen für den Herrenfußball mit.

Rodriguez zeichnet sich insbesondere durch seine Athletik und seine Vielseitigkeit aus. Der US-Amerikaner kann sowohl in offensiven als auch in defensiven Rollen eingesetzt werden und eröffnet dem Trainerteam damit zusätzliche taktische Möglichkeiten.