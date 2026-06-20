TuS Bersenbrück verpflichtet Offensivtalent 20-Jähriger kehrt nach erfolgreicher Saison in der Bremenliga in den Landkreis Osnabrück zurück von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Der TuS Bersenbrück hat den nächsten Neuzugang für die kommende Oberliga-Saison präsentiert. Offensivspieler Lejs Bukvic wechselt vom FC Oberneuland an die Hase und soll die Möglichkeiten im Angriffsspiel erweitern.

Mit Lejs Bukvic verpflichtet der TuS Bersenbrück einen 20-jährigen Offensivspieler, der sich in seiner ersten Saison im Herrenfußball nachhaltig empfehlen konnte. Für den FC Oberneuland erzielte Bukvic in der Bremenliga elf Tore in 21 Einsätzen und gehörte damit zu den auffälligsten Offensivkräften seines Teams. Der beim VfL Osnabrück ausgebildete Mittelfeldspieler kehrt mit dem Wechsel zugleich in seinen Heimatlandkreis Osnabrück zurück.

Flexibel einsetzbar in der Offensive Bukvic kann mehrere Positionen im offensiven Mittelfeld und Angriff bekleiden und soll dem Bersenbrücker Offensivspiel zusätzliche Variabilität verleihen. Nach seiner torreichen Saison in Bremen trauen ihm die Verantwortlichen auch den nächsten Entwicklungsschritt in der Oberliga Niedersachsen zu. Der Wechsel kommt für den Verein nicht überraschend. Geschäftsführer Thorsten Marunde-Wehmann erklärt auf dem Instagram-Kanal des Vereins, dass der Kontakt bereits seit längerer Zeit besteht: „Lejs begleiten wir schon länger. Er hat schon mehrmals bei uns mittrainiert und uns stets vermittelt, dass er unbedingt für den TuS Bersenbrück spielen möchte. Wir freuen uns auf einen Spieler aus der Region mit viel Potenzial, welches er in seiner ersten Herrensaison bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.“