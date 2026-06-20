TuS Bersenbrück verpflichtet Offensivtalent

Der TuS Bersenbrück hat den nächsten Neuzugang für die kommende Oberliga-Saison präsentiert. Offensivspieler Lejs Bukvic wechselt vom FC Oberneuland an die Hase und soll die Möglichkeiten im Angriffsspiel erweitern.
Mit Lejs Bukvic verpflichtet der TuS Bersenbrück einen 20-jährigen Offensivspieler, der sich in seiner ersten Saison im Herrenfußball nachhaltig empfehlen konnte. Für den FC Oberneuland erzielte Bukvic in der Bremenliga elf Tore in 21 Einsätzen und gehörte damit zu den auffälligsten Offensivkräften seines Teams.
Der beim VfL Osnabrück ausgebildete Mittelfeldspieler kehrt mit dem Wechsel zugleich in seinen Heimatlandkreis Osnabrück zurück.
Bukvic kann mehrere Positionen im offensiven Mittelfeld und Angriff bekleiden und soll dem Bersenbrücker Offensivspiel zusätzliche Variabilität verleihen. Nach seiner torreichen Saison in Bremen trauen ihm die Verantwortlichen auch den nächsten Entwicklungsschritt in der Oberliga Niedersachsen zu.
Der Wechsel kommt für den Verein nicht überraschend. Geschäftsführer Thorsten Marunde-Wehmann erklärt auf dem Instagram-Kanal des Vereins, dass der Kontakt bereits seit längerer Zeit besteht: „Lejs begleiten wir schon länger. Er hat schon mehrmals bei uns mittrainiert und uns stets vermittelt, dass er unbedingt für den TuS Bersenbrück spielen möchte. Wir freuen uns auf einen Spieler aus der Region mit viel Potenzial, welches er in seiner ersten Herrensaison bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.“
Mit der Verpflichtung setzt der TuS Bersenbrück seine Strategie fort, entwicklungsfähige Spieler aus der Region an den Verein zu binden. Bukvic bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung im Herrenfußball mit und soll unter dem neuen Trainer Hanjo Vocks den Konkurrenzkampf in der Offensive beleben.
Für den 20-Jährigen bietet sich in Bersenbrück die Möglichkeit, sich auf Oberliga-Niveau weiterzuentwickeln und an seine starke Premierensaison im Herrenbereich anzuknüpfen.