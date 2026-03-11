TuS Bersenbrück verpflichtet Nachwuchs-Nationalspieler

– Foto: TuS Bersenbrück

Der TuS Bersenbrück hat für die kommende Saison einen vielversprechenden Neuzugang präsentiert. Innenverteidiger Eduard Cotor wird im Sommer zum Oberligisten wechseln und künftig das rot weiße Trikot tragen.

Der 19-Jährige steht aktuell in der U19-Bundesliga beim SV Meppen unter Vertrag. Zuvor wurde er im Nachwuchs des VfL Osnabrück ausgebildet. Darüber hinaus gehört Cotor derzeit zum U19-Nationalteam Rumäniens und kämpft mit seiner Auswahl um die Qualifikation für die U19-Europameisterschaft in Wales.

Mit einer Körpergröße von 1,93 Metern bringt der Defensivspieler körperliche Präsenz, Zweikampfstärke und Ruhe im Spielaufbau mit. Eigenschaften, die nach Einschätzung der Verantwortlichen gut zur Spielidee des TuS passen. Die Bersenbrücker konnten den Innenverteidiger bereits im Januar bei einem Testspiel beobachten.