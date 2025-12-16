TuS Bersenbrück verpflichtet Hakim Traoré

Der TuS Bersenbrück hat seinen Kader mit Hakim Traoré verstärkt. Der 24 Jahre alte Offensivspieler aus Osnabrück trägt ab sofort das rot weiße Trikot und bringt trotz seines jungen Alters bereits umfangreiche Erfahrung aus dem höherklassigen Fußball mit.

Traoré wurde beim VfL Osnabrück ausgebildet und kam dort auch zu vier Einsätzen in der dritten Liga. Darüber hinaus absolvierte er mehr als vierzig Partien in der Regionalliga West für die Sportfreunde Lotte und den SV Lippstadt. Zuletzt stand er in vierzig Pflichtspielen für den BSV Schwarz Weiß Rehden auf dem Platz.

Sportlich erhofft sich der TuS von Traoré zusätzliche Dynamik auf den Außenbahnen. Der Neuzugang gilt als temporeich, technisch versiert und zweikampfstark und kann sowohl offensiv als auch defensiv Akzente setzen. Ein weiterer Pluspunkt ist seine Flexibilität, da er auf beiden Flügelpositionen einsetzbar ist.