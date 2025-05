– Foto: Reinhard Rehkamp

TuS Bersenbrück verlängert mit Cheftrainer Andy Steinmann bis 2026 Kontinuität auf der Kommandobrücke Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Bersenbrück Andy Steinmann

Der TuS Bersenbrück setzt auch in Zukunft auf Konstanz an der Seitenlinie: Cheftrainer Andy Steinmann hat seinen Vertrag beim Oberligisten um zwei Jahre verlängert und bleibt damit bis mindestens 2026 im Hasestadion. Die offizielle Bestätigung folgte am Sonntag – doch intern war längst klar: Die Zusammenarbeit funktioniert, sportlich wie menschlich.

Seit seinem Amtsantritt hat sich Steinmann nicht nur als analytischer Fußballfachmann, sondern auch als Impulsgeber und Identifikationsfigur etabliert. Der 42-Jährige lebt seinen Job mit voller Überzeugung – „24 Stunden Fußball, 100 % TuS Bersenbrück“, wie der Verein treffend formuliert. Seine Energie, seine taktische Handschrift und sein Feingefühl im Umgang mit der Mannschaft haben dem TuS ein klares Profil verliehen. Stabilität und Entwicklung trotz schwieriger Phasen

Auch wenn die laufende Saison voraussichtlich ohne den erhofften Sprung in die Regionalliga endet, bleibt Steinmanns Bilanz positiv. Der TuS gehört in der Oberliga Niedersachsen zu den Top-Teams, war bis zuletzt in Reichweite der Relegationsplätze und hat sich nach Formschwankungen in der Hinrunde spürbar stabilisiert. Besonders der starke Saisonendspurt und die Entwicklung junger Spieler unterstreichen die nachhaltige Arbeit des Trainerteams. Der eingeschlagene Weg soll weiterverfolgt werden – mit Ruhe, Kontinuität und einer klaren sportlichen Ausrichtung. Andy Steinmann steht dabei nicht nur für Ergebnisse, sondern vor allem für Entwicklung – auf dem Platz und im gesamten sportlichen Gefüge.