TuS Bersenbrück verabschiedet Burke und Sall Mittelstürmer kehrt nach Emsdetten zurück – Torhüter startet beruflich in Oldenburg durch von red · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

Der TuS Bersenbrück hat zwei weitere Abgänge für die kommende Saison zu verzeichnen. Silas Burke und Fiete Sall werden den Oberligisten verlassen und neue Wege einschlagen – sportlich beziehungsweise beruflich.

Für Silas Burke endet das Kapitel beim TuS Bersenbrück nach nur einer Saison. Der Mittelstürmer war im vergangenen Sommer von Borussia Emsdetten an die Hase gewechselt und kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 13 Einsätze in der Oberliga Niedersachsen. Nun zieht es Burke zurück zu seinem ehemaligen Verein. Trotz des Abstiegs von Borussia Emsdetten in die Landesliga Westfalen wird der Angreifer künftig wieder für die Münsterländer auflaufen.

Sall verlässt den Verein aus beruflichen Gründen Auch Fiete Sall wird den TuS verlassen. Der Torhüter gehörte als dritter Keeper zum Torwartteam hinter Nils Böhmann und Max-Niklas Milde und sammelte in der vergangenen Saison erste Erfahrungen im Oberligakader. Besonders in Erinnerung bleibt sein Oberligadebüt im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des SV Meppen. Künftig wird der Schlussmann seinen Schwerpunkt auf seine berufliche Laufbahn legen und eine Polizeiausbildung in Oldenburg beginnen.