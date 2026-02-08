TuS Bersenbrück unterliegt Kickers Emden deutlich Nach ordentlicher erster Hälfte setzt sich der Regionalligist in der zweiten Halbzeit klar durch von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Bunge

Eine ansprechende erste Halbzeit reicht nicht aus: Der TuS Bersenbrück verliert das Testspiel gegen den BSV Kickers Emden mit 0:4. Während die Partie vor dem Seitenwechsel ausgeglichen verlief, entschied Emden das Spiel nach Wiederanpfiff binnen weniger Minuten.

In den ersten 45 Minuten präsentierte sich der TuS strukturiert und hielt gut dagegen. Gegen den klassenhöheren Gegner aus der Regionalliga gelang es, die Räume eng zu halten und Emden weitgehend vom eigenen Tor fernzuhalten. Zur Pause blieb es folgerichtig beim torlosen Unentschieden. Doppelschlag bringt die Entscheidung Nach dem Seitenwechsel kippte die Begegnung jedoch schnell. Innerhalb von zwei Minuten nutzte Kickers Emden seine Chancen konsequent: Zunächst traf D. Schiller in der 50. Minute zur Führung, ehe M. Igwe nur wenig später auf 0:2 erhöhte (52.).

Der TuS fand anschließend nur noch schwer zurück in die Ordnung. T. Steffens sorgte in der 61. Minute für die Vorentscheidung, bevor Schiller mit seinem zweiten Treffer kurz vor Schluss den 0:4-Endstand markierte (84.). Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung Das Ergebnis zeigt, dass die Mannschaft in der Wintervorbereitung noch nicht am gewünschten Punkt angekommen ist. Vor allem die Phase direkt nach der Pause offenbarte Verbesserungsbedarf – sowohl in der Abstimmung als auch in der Konsequenz gegen den Ball.