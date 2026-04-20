Tus Bersenbrück unterliegt deutlich

Der FC Verden 04 hat am 26. Spieltag der Oberliga Niedersachsen einen klaren Heimsieg gefeiert. Gegen den in der Tabelle besser platzierten TuS Bersenbrück setzte sich die Mannschaft mit 4:0 durch und entschied die Partie mit vier Treffern nach der Pause.
Der FC Verden 04 hat sich im Tabellenmittelfeld der Oberliga Niedersachsen mit einem deutlichen Erfolg zurückgemeldet. Vor 365 Zuschauern gewann Verden am 26. Spieltag mit 4:0 gegen den TuS Bersenbrück.
Vor der Begegnung lag Bersenbrück mit 38 Punkten aus 24 Spielen im Mittelfeld und damit im oberen Tabellendrittel. Verden ging mit 30 Punkten aus 24 Partien in die Partie und hatte die Chance, den Abstand zur oberen Tabellenhälfte zu verkürzen.
In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine weitgehend ausgeglichene Begegnung ohne Treffer. Beide Mannschaften kamen zu vereinzelten Offensivaktionen, ohne jedoch zwingend vor das Tor zu gelangen. Entsprechend ging es torlos in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild deutlich. Verden nutzte eine starke Phase unmittelbar nach Wiederbeginn und ging in der 49. Minute durch Jäger in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Uwandu auf 2:0 (52.).
Bersenbrück versuchte in der Folge, wieder Zugriff auf das Spiel zu bekommen, blieb jedoch offensiv zu harmlos. Verden hingegen blieb effizient: Uwandu traf in der 73. Minute erneut und baute die Führung weiter aus.
Nur vier Minuten später setzte Wortmann den Schlusspunkt. Mit seinem Treffer zum 4:0 in der 77. Minute entschied er die Partie endgültig.
Durch den Heimsieg verbessert sich der FC Verden 04 auf 33 Punkte und festigt seine Position im Tabellenmittelfeld. Der TuS Bersenbrück bleibt mit 38 Zählern weiterhin auf Rang sieben, musste jedoch eine deutliche Niederlage hinnehmen. Entscheidend war vor allem die konsequente Chancenverwertung der Gastgeber in der zweiten Halbzeit.