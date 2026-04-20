Tus Bersenbrück unterliegt deutlich 0:4 gegen FC Verden – Uwandu trifft doppelt nach der Pause von red · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Der FC Verden 04 hat am 26. Spieltag der Oberliga Niedersachsen einen klaren Heimsieg gefeiert. Gegen den in der Tabelle besser platzierten TuS Bersenbrück setzte sich die Mannschaft mit 4:0 durch und entschied die Partie mit vier Treffern nach der Pause.

Torlose erste Hälfte trotz ausgeglichener Ausgangslage Der FC Verden 04 hat sich im Tabellenmittelfeld der Oberliga Niedersachsen mit einem deutlichen Erfolg zurückgemeldet. Vor 365 Zuschauern gewann Verden am 26. Spieltag mit 4:0 gegen den TuS Bersenbrück. Vor der Begegnung lag Bersenbrück mit 38 Punkten aus 24 Spielen im Mittelfeld und damit im oberen Tabellendrittel. Verden ging mit 30 Punkten aus 24 Partien in die Partie und hatte die Chance, den Abstand zur oberen Tabellenhälfte zu verkürzen.

In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine weitgehend ausgeglichene Begegnung ohne Treffer. Beide Mannschaften kamen zu vereinzelten Offensivaktionen, ohne jedoch zwingend vor das Tor zu gelangen. Entsprechend ging es torlos in die Pause. Vier Tore innerhalb von 28 Minuten Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild deutlich. Verden nutzte eine starke Phase unmittelbar nach Wiederbeginn und ging in der 49. Minute durch Jäger in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Uwandu auf 2:0 (52.).