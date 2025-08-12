TuS Bersenbrück trauert um Vereinsurgestein Werner Schuckmann

Der TuS Bersenbrück hat eine prägende Persönlichkeit verloren. Werner Schuckmann, über Jahrzehnte aktiver Spieler der Alten Herren und engagiertes Vereinsmitglied, ist im Alter von 80 Jahren verstorben.

Schuckmann war weit mehr als nur Sportler. Mit unermüdlichem Einsatz begleitete er das Vereinsleben, verfolgte aufmerksam die Entwicklungen rund um das Hasestadion und brachte sich bei zahlreichen Projekten und Instandhaltungsmaßnahmen tatkräftig ein. Viele Verbesserungen und Erneuerungen im Vereinsumfeld tragen seine Handschrift.

Der TuS Bersenbrück würdigt sein Wirken und seine tiefe Verbundenheit mit dem Klub. In der Vereinsmitteilung heißt es, man nehme in tiefer Trauer Abschied und fühle sich in Gedanken besonders der Familie verbunden – allen voran seiner Ehefrau Elisabeth.