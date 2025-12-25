– Foto: TuS Bersenbrück

TuS Bersenbrück stellt sich strukturell neu auf Thorsten Marunde Wehmann wird erster hauptamtlicher Geschäftsführer des Vereins Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Bersenbrück

Der TuS Bersenbrück geht einen bedeutenden Schritt in seiner Vereinsentwicklung. Zum 1. Januar 2026 bestellt der Verein erstmals in seiner Geschichte einen hauptamtlichen Geschäftsführer. Der geschäftsführende und erweiterte Vorstand fasste diesen Beschluss einstimmig, um den wachsenden organisatorischen Anforderungen eines Breitensportvereins mit mehr als 1500 Mitgliedern gerecht zu werden und zugleich das Ehrenamt nachhaltig zu entlasten.

Mit mittlerweile elf Abteilungen und einem breiten Angebot im Leistungs, Breiten, Freizeit und Gesundheitssport reagiert der TuS damit auf die zunehmende Komplexität der Vereinsarbeit. Ziel ist es, Strukturen zu professionalisieren und gleichzeitig die Bereitschaft zur Übernahme ehrenamtlicher Aufgaben zu fördern. Mit der Schaffung der neuen Position verfolgt der Verein mehrere zentrale Zielsetzungen. Dazu zählen der Ausbau und die langfristige Sicherung des Breitensportangebots, eine weitere Professionalisierung im Leistungssport, die Stabilisierung und Weiterentwicklung von Verwaltungs und Organisationsprozessen sowie eine bessere Koordination der vielfältigen Sportangebote. Darüber hinaus soll der Vorstand im administrativen Alltag deutlich entlastet werden.

Der Geschäftsführer wird als besonderer Vertreter des Vereins nach § 30 BGB tätig sein und gemeinsam mit der Geschäftsstelle die Vereins und Organisationsentwicklung verantworten. Dazu gehören insbesondere das Finanz und Personalmanagement sowie die organisatorische Leitung des gesamten Vereinsbetriebs. Interne Lösung