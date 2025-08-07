TuS Bersenbrück startet mit Rückenwind in die neue Oberliga-Saison

Die Sommerpause ist vorbei, der Ball rollt wieder: Am Freitagabend (19:30 Uhr) startet der TuS Bersenbrück mit einem Auswärtsspiel beim SV Wilhelmshaven in die Oberliga-Saison 2025/26. Die Stimmung im Lager des TuS ist bestens – nicht nur wegen des überzeugenden 4:1-Erfolgs im Niedersachsenpokal gegen den MTV Wolfenbüttel, sondern auch, weil Mannschaft und Trainerteam mit neuem Elan und personell gestärkt in die neue Spielzeit gehen.

Der souveräne Auftritt im Achtelfinale des Krombacher Niedersachsenpokals diente als gelungene Generalprobe. Vor allem offensiv präsentierte sich das Team von Andy Steinmann spielfreudig und effizient – ein Eindruck, der nun auch in der Liga bestätigt werden soll. Die intensive Sommervorbereitung, geprägt von Tests gegen höherklassige Gegner, hat ihren Teil dazu beigetragen, dass die Mannschaft mit Selbstvertrauen nach Wilhelmshaven reist.

Der Blick in die jüngere Vergangenheit dient allerdings als mahnender Hinweis: Beim letzten Gastspiel im Jadestadion unterlag der TuS mit 0:2 – eine Niederlage, die damals einen empfindlichen Dämpfer im Aufstiegsrennen bedeutete. Für Wilhelmshaven wiederum war der Erfolg ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt. Beide Teams haben sich seither personell verändert, doch die grundsätzliche Herausforderung bleibt: Der SVW ist bekannt für seine körperlich robuste Spielweise, gepaart mit schnellen Umschaltmomenten und individueller Qualität.

Mit frischem Personal – darunter Neuzugänge wie Julius Kanowski im Mittelfeld und David Buchholz als neuem Torwarttrainer – setzt der TuS in dieser Saison erneut auf Entwicklung und Ambition. Der Kader wurde gezielt verstärkt, die Marschroute ist klar: Wieder oben angreifen, aber diesmal konstanter, fokussierter und besser vorbereitet auf Rückschläge.

Für zusätzliche Unterstützung sorgt der organisierte Fanbus, der um 16:15 Uhr am Hasestadion startet. Die Vorfreude in Bersenbrück ist greifbar – nicht zuletzt dank der gelungenen Generalprobe im Pokal. Nun gilt es, den Schwung mitzunehmen und mit einem Auswärtserfolg die Grundlage für einen erfolgreichen Saisonstart zu legen.

Der Auftakt in Wilhelmshaven ist mehr als nur das erste Spiel – er ist die erste Standortbestimmung auf dem langen Weg durch eine ambitionierte Oberliga-Spielzeit.