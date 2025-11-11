TuS Bersenbrück siegt eindrucksvoll in Egestorf

Der TuS Bersenbrück hat am 13. Spieltag der Oberliga Niedersachsen ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem souveränen 4:1-Auswärtssieg beim bis dato drittplatzierten 1. FC Germania Egestorf-Langreder feierte die Mannschaft von Andy Steinmann ihren siebten Saisonsieg und kletterte bis auf Rang vier der Tabelle.

Die Bersenbrücker erwischten den perfekten Start: Bereits in der 5. Minute traf Saikouba Manneh nach schnellem Umschalten zur frühen Führung. Zwar gelang den Gastgebern wenig später durch Nick Bode der Ausgleich (18.), doch der TuS blieb das aktivere und strukturiertere Team. Simon James brachte seine Mannschaft noch vor der Pause erneut in Führung (39.) – ein Treffer, der den weiteren Spielverlauf maßgeblich prägte.

Kurz nach der Pause dezimierte sich Egestorf selbst: Gean Rodrigo „Tigrinho“ Baumgratz sah nach einem rüden Foulspiel Gelb-Rot (58.). Der TuS nutzte die numerische Überlegenheit eiskalt aus. Markus Lührmann erhöhte nach feinem Zuspiel auf 3:1 (60.), ehe Marcos Alvarez per Foulelfmeter den Endstand von 4:1 besorgte (80.).

Mit dem klaren Erfolg beim direkten Konkurrenten unterstrich Bersenbrück seine Ambitionen, sich dauerhaft in der Spitzengruppe zu etablieren. Nach einer Phase mit wechselhaften Ergebnissen präsentierte sich das Team sowohl spielerisch als auch kämpferisch stabil und effektiv.

Nach 13 Spieltagen steht der TuS mit 24 Punkten auf Rang vier – nur drei Zähler hinter der Tabellenspitze. Der Auftritt in Egestorf war mehr als ein Auswärtssieg: Er war ein klares Signal an die Konkurrenz, dass der TuS Bersenbrück endgültig zurück im Kreis der Titelanwärter ist.

1. FC Germania Egestorf-Langreder – TuS Bersenbrück 1:4

1. FC Germania Egestorf-Langreder: Jean-Luca Hacke, Dominik Swientek (82. Hannes Milan), Erblin Thaqi, Jonas Lübke (82. Adrian Becker), Til Anger (74. Joshua Siegert), Emmanuel Chukwuebuka Ugoala, Daniel Zürn (63. Lasse Denker), Pino Ballerstedt, Nick Bode, Gean Rodrigo Baumgratz "Tigrinho", Finn Hoffmann - Trainer: Boris Besovic

TuS Bersenbrück: Nils Böhmann, Nicolas Eiter, Patrick Greten, Patrick Siemer (46. Connor Rohra), Fyn Luca Ebeling, Moritz Waldow (84. Elia Zucht), Mathis Wellmann, Markus Lührmann, Saikouba Manneh (77. Nick Claushallmann), Marcos Alvarez (84. Santiago Aloi), Simon James (47. Jeremiah Winter) - Trainer: Andy Steinmann

Schiedsrichter: Bastian Grimmelmann (Achim) - Zuschauer: 69

Tore: 0:1 Saikouba Manneh (5.), 1:1 Nick Bode (18.), 1:2 Simon James (39.), 1:3 Markus Lührmann (60.), 1:4 Marcos Alvarez (80. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Gean Rodrigo Baumgratz "Tigrinho" (58./1. FC Germania Egestorf-Langreder/Grätsche von hinten)