TuS Bersenbrück: Rückkehr am Deadline-Day

Regionalliga-Erfahrung als zusätzlicher Impuls

Der 23-jährige Angreifer kommt vom BSV Kickers Emden, wo er in der Hinrunde in der Regionalliga Nord zum Einsatz kam. In 14 Partien steuerte Eickschläger ein Tor sowie drei Assists bei und konnte seine Qualitäten auf höherem Niveau unter Beweis stellen. Besonders sein sehenswerter Treffer gegen den Hamburger SV II sorgte für Aufmerksamkeit.

Nach einem halben Jahr in Ostfriesland zieht es Michel Eickschläger aus persönlichen Gründen zurück nach Bersenbrück. Beim TuS hatte der Offensivspieler bereits in der Vergangenheit seine bislang erfolgreichste Phase erlebt. Nun soll er erneut dazu beitragen, die Angriffsreihe noch variabler und durchschlagskräftiger zu machen.