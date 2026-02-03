Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
TuS Bersenbrück: Rückkehr am Deadline-Day
Michel Eickschläger verstärkt den Tabellendritten nach Regionalliga-Erfahrung in Emden
Am letzten Tag des Winter-Transferfensters hat der TuS Bersenbrück noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Michel Eickschläger kehrt ein alter Bekannter ins Hasestadion zurück und verstärkt die Offensive für die anstehende Rückrunde.
Regionalliga-Erfahrung als zusätzlicher Impuls
Der 23-jährige Angreifer kommt vom BSV Kickers Emden, wo er in der Hinrunde in der Regionalliga Nord zum Einsatz kam. In 14 Partien steuerte Eickschläger ein Tor sowie drei Assists bei und konnte seine Qualitäten auf höherem Niveau unter Beweis stellen. Besonders sein sehenswerter Treffer gegen den Hamburger SV II sorgte für Aufmerksamkeit.
Nach einem halben Jahr in Ostfriesland zieht es Michel Eickschläger aus persönlichen Gründen zurück nach Bersenbrück. Beim TuS hatte der Offensivspieler bereits in der Vergangenheit seine bislang erfolgreichste Phase erlebt. Nun soll er erneut dazu beitragen, die Angriffsreihe noch variabler und durchschlagskräftiger zu machen.
Wiedersehen im Hemkestadion möglich
Sollten es die äußeren Bedingungen zulassen, könnte es bereits am kommenden Samstag zu einem besonderen Wiedersehen kommen. Am 7. Februar ist Kickers Emden um 13:00 Uhr im Hemkestadion zu Gast – eine Partie, in der Eickschläger erstmals auf seinen ehemaligen Verein treffen könnte.
Mit der Verpflichtung reagiert der TuS Bersenbrück gezielt auf die Anforderungen der zweiten Saisonhälfte. Als aktueller Tabellendritter will der Verein seine gute Ausgangsposition festigen. Die Rückkehr Eickschlägers soll dabei helfen, die ambitionierten Ziele in der Oberliga Niedersachsen weiter zu untermauern.