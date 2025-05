TuS Bersenbrück klammert sich an Mini-Chance auf die Relegation

Drei Spiele vor Saisonende lebt sie noch – die kaum greifbare, aber eben nicht vollständig erloschene Hoffnung auf den Relegationsplatz zur Regionalliga. Der TuS Bersenbrück hat aus den letzten fünf Oberligaspielen elf Punkte geholt, zeigt sich nach Pokal-Aus und Formdelle wieder gefestigt – doch die Aufstiegsfrage wird längst nicht mehr allein in Bersenbrück entschieden. Die Konstellation an der Spitze der Oberliga Niedersachsen ist komplex – und für den TuS geprägt von „Wenn“ und „Aber“.

Mit 50 Punkten aus 31 Spielen steht Bersenbrück aktuell auf Rang vier. Die Meisterschaft ist außer Reichweite, aber Platz zwei – und damit die Relegation – scheint rechnerisch noch erreichbar. Der Rückstand auf die FSV Schöningen beträgt drei Punkte, Atlas Delmenhorst liegt zwei Zähler voraus, hat aber ebenso wie der HSC Hannover bereits 31 Partien absolviert. Alles hängt davon ab, wie die Konkurrenz in den verbleibenden Wochen punktet – und ob Bersenbrück seine Pflicht erfüllt.

Tabellenführer HSC Hannover scheint dem Aufstieg kaum mehr entrinnen zu können. Vier Punkte aus den letzten drei Spielen reichen, um die Rückkehr in die Regionalliga perfekt zu machen. Schöningen hat mit einem Nachholspiel in der Hinterhand sogar noch Chancen auf den direkten Titelgewinn – doch das Restprogramm der Helmstedter hat es mit Spielen gegen Wilhelmshaven, Arminia Hannover und eben den HSC in sich.