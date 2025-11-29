TUS Bersenbrück II und SV Eintracht Neuenkirchen spielen 3:3

Die Stimmen zum Spiel:

Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben nach 20 Minuten verdient geführt.

Durch zwei schlecht verteidigte Standards sind wir zur Halbzeit mit 1:2 in Rückstand geraten. Mit einen Freitstoßtor gelang Santiago Aloi der verdiente zwischenzeitliche Ausgleich. Nach dem 2:3 haben unser Jungs wirklich Moral gezeigt und ich meine verdient noch gegen einen wirklich starken Gegner den Ausgleich erzielt. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass unser Torwart Max Milde uns in der Phase mit zwei großartigen Paraden im Spiel gehalten hat. Mit unserer Leistung bin sich sehr zufrieden. Das zeichnete sich in den letzten Wochen mit sehr guten Trainingsleistungen und -beiteiligungen bereits ab. Wenn unsere Truppe noch die Leichtsinnsfehler abstellen kann, sind wir auf einen sehr guten Weg,“ sagte uns nach dem Spiel Trainer Ingmar Albers vom TUS Bersenbrück II.