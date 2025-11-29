Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
TUS Bersenbrück II und SV Eintracht Neuenkirchen spielen 3:3
Torwart Max Milde überragend - Niklas Abbing trifft doppelt -
In der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - musste der Aufstiegsanwärter SV Eintracht Neuenkirchen beim TUS Bersenbrück II antreten. Es war ein intensives und unterhaltsames Spiel mit einem spannenden Spielverlauf und vielen Toren. Für den Gastgeber mit seiner jungen Mannschaft ist das 3:3 sicher ein Achtungserfolg; dem SV Neuenkirchen hilft der eine Punkt im Aufstiegskampf nicht sehr viel weiter.
Die frühe Führung des Gastgebers konnten die Gäste bis zu Pause durch einen Doppelpack von Niklas Abbing zur 2:1-Führung drehen. Ein Frestoßtraumtor von Santiago Aloi brachte Mitte der zweiten Halbzeit den 2:2-Ausgleich für den Gastgeber. Die Freude dauerte nicht lange. Mit einem feinen Abschluß brachte Mathias Lührmann die Gäste eine Viertelstunde vor dem Ende erneut in Führung. Der Bersenbrücker Torwart Max Milde zeichnete sich in der Folge bei zwei Großchancen aus und in der Schußphase erzielte Lennart Westerkamp mit einem sicher verwandelten Strafstoß den Treffer zum 3:3-Endstand.
Die Stimmen zum Spiel:
Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben nach 20 Minuten verdient geführt.
Durch zwei schlecht verteidigte Standards sind wir zur Halbzeit mit 1:2 in Rückstand geraten. Mit einen Freitstoßtor gelang Santiago Aloi der verdiente zwischenzeitliche Ausgleich. Nach dem 2:3 haben unser Jungs wirklich Moral gezeigt und ich meine verdient noch gegen einen wirklich starken Gegner den Ausgleich erzielt. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass unser Torwart Max Milde uns in der Phase mit zwei großartigen Paraden im Spiel gehalten hat. Mit unserer Leistung bin sich sehr zufrieden. Das zeichnete sich in den letzten Wochen mit sehr guten Trainingsleistungen und -beiteiligungen bereits ab. Wenn unsere Truppe noch die Leichtsinnsfehler abstellen kann, sind wir auf einen sehr guten Weg,“ sagte uns nach dem Spiel Trainer Ingmar Albers vom TUS Bersenbrück II.
"Das Ergebnis geht in Ordnung. Es war ein sehr intensives Spiel. Vier Treffer insgesamt fielen durch Standards. Wir hatten in der zweiten Halbzeit noch drei sehr gute Möglichkeiten, die wir leider nicht genutzt haben,“ meinte Trainer Mark Barrenpohl (SV Eintracht Neuenkirchen).