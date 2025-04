TUS Bersenbrück II mit neuen Trainerteam beim Spitzenreiter

In der Kreisliga B wird heute die englische Woche für einige Spitzenmannschaften fortgesetzt. Der Tabellenführer SV Alfhausen erwartet um 19.30 Uhr die Reserve des Oberligisten TUS Bersenbrück. Nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen den SC Rieste gilt den für Spitzenreiter nur ein Sieg um die Spitzenposition zu festigen. Die Aufgabe wird nicht leicht. Nach der Trennung von Trainer Adrian Ellermann wird das neue Trainerteam um Alexander Peters, Erasmus Ritter und Sebastian Schimpf für frischen Wind

Der SV Grafeld erwartet den personell gebeutelt FC Bramsche und hofft auf eine weitere Überraschung. Vor wenigen Tagen hatte die Mannschaft von Trainer Oliver Prause den TV Bohmte völlig überraschend mit 3:1 geschlagen. Der Gastgeber muss allerdings auf ihren gesperrten Torjäger Julian Nolte verzichten, der nach seinen zwei entscheidenden Treffern gegen TV Bohmte in der Schlußphase des Spiels noch eine unnötige gelb/rote Karte kassierte. Grafeld will mit einem Sieg Anschluß an die Nichtabstiegsplätze herstellen.

Fupa berichtet von dem Spiel mit einem Liveticker.