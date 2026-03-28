TuS Bersenbrück fehlt die Durchschlagskraft – Atlas schlägt eiskalt zu Vor starker Kulisse im Hasestadion bleibt der Ertrag aus – Blick richtet sich nun klar auf das Pokal-Halbfinale von red · Heute, 13:17 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Der TuS Bersenbrück wartet weiter auf den nächsten Befreiungsschlag. Im Heimspiel gegen den Tabellenführer SV Atlas Delmenhorst setzte es eine knappe, aber letztlich verdiente 0:1-Niederlage – und erneut offenbarte sich dabei das zentrale Problem der Gastgeber.

„Es reicht weiter nicht“, hieß es treffend aus dem Umfeld des TuS – eine nüchterne, fast schon ernüchterte Bestandsaufnahme. Dabei zeigte sich die Mannschaft von Andy Steinmann im Vergleich zu den Vorwochen stabilisiert. Defensiv stand Bersenbrück kompakter, ließ weniger zu und hielt die Partie lange offen. Doch im Spiel nach vorne fehlte einmal mehr die nötige Durchschlagskraft, um selbst gefährlich zu werden. Die entscheidende Szene folgte kurz nach der Pause: In der 48. Minute nutzte Lucas Bauer eine Gelegenheit konsequent und erzielte das Tor des Tages für die Gäste aus Delmenhorst. Ein Treffer, der sinnbildlich für die Effizienz des Tabellenführers stand – und für die fehlende Zielstrebigkeit auf Seiten der Hausherren.

Trotz der Unterstützung von 652 Zuschauern im Hasestadion im Culimeta-Sportpark gelang es dem TuS nicht, eine passende Antwort zu finden. „Wir konnten der tollen Kulisse leider nicht gerecht werden“, lautete das ehrliche Fazit. Fokus verschiebt sich: Pokal als große Chance Mit der Niederlage bleibt der TuS Bersenbrück im Tabellenmittelfeld hängen. 35 Punkte nach 22 Spielen bedeuten Rang fünf – solide, aber mit wachsendem Abstand zur Spitze, die weiterhin der SV Atlas Delmenhorst mit 44 Zählern anführt.