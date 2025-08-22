TuS Bersenbrück eröffnet neue Tribüne – Meilenstein für den Verein

– Foto: Reinhard Rehkamp

Ein besonderer Tag für den TuS Bersenbrück: Zum ersten Heimspiel der neuen Saison wurde im Hasestadion im Culimeta-Sportpark die neue überdachte Sitzplatztribüne offiziell eingeweiht. Unter den Augen zahlreicher Mitglieder, Sponsoren und Ehrengäste feierte der Verein die Fertigstellung eines Projekts, das lange Zeit nur ein Traum war – und durch die Einnahmen aus dem DFB-Pokalspiel 2023 gegen Borussia Mönchengladbach Realität werden konnte.

TuS-Vorsitzender Paul Fleddermann bedankte sich bei allen Beteiligten und betonte die gemeinsame Leistung von Planern, Handwerkern, Förderern und Vereinsmitgliedern. Bauleiter Stefan Weissbeck hielt die Fäden des Projekts in der Hand, während Christoph Ter Heide von der Firma Stahlbau Wurst die Dimensionen erläuterte: 100 Kubikmeter Beton, 75 Tonnen Stahl, 500 Quadratmeter Dachfläche, 390 Quadratmeter Wandtrapez, 85 Meter Geländer und 328 Sitzschalen wurden verbaut. Wie robust das Bauwerk ist, zeigte sich schon vor der Eröffnung: Während der Nebenplatz nach einem Wasserrohrbruch komplett unter Wasser stand, blieb die Tribüne unbeeindruckt – ihre „Feuertaufe“ bestand sie ohnehin durch den Regen am Eröffnungstag.

Stolz und Perspektive Die Bedeutung des Tages unterstrichen Grußworte von NFV-Bezirksvorsitzendem Bernd Kettmann und Bürgermeister Christian Klütsch, der schmunzelnd erklärte, die drei Buchstaben TuS könnten nun auch für „Tribüne und Spaß“ stehen. Pfarrer Jan Wilhelm Witte segnete die neue Anlage und hob Gestaltungswille, Fleiß und Ehrgeiz als Werte hervor, die das Bauwerk ermöglicht haben.