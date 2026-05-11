TuS Bersenbrück bindet weitere Nachwuchskräfte langfristig

Mit den Verlängerungen von Elia Zucht und Arne Ortmann sichert sich der TuS Bersenbrück zwei weitere junge Spieler, die in der laufenden Saison bereits regelmäßig Einsatzzeiten im Herrenbereich gesammelt haben. Beide Akteure gelten als Teil der mittelfristigen Kaderentwicklung und sollen die sportliche Perspektive im zentralen Mittelfeld weiter absichern.

Schrittweise Integration in den Oberligakader Zucht und Ortmann haben sich in dieser Spielzeit schrittweise an das Niveau der Oberliga Niedersachsen herangearbeitet. Ihre Entwicklung wurde im Verein als positiv bewertet, insbesondere im Hinblick auf Trainingsleistungen und Anpassung an den höheren Spielrhythmus. Mit den neuen Vertragslaufzeiten bis 2027 unterstreicht der Klub die Strategie, junge Spieler gezielt in den Seniorenbereich zu integrieren und langfristig zu binden.