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TuS Bersenbrück bindet weitere Nachwuchskräfte langfristig
Zucht und Ortmann verlängern bis 2027 – Verein setzt weiter auf Entwicklung aus den eigenen Reihen
Der TuS Bersenbrück setzt seine Personalplanung mit Blick auf die kommenden Jahre fort und hat die Verträge der beiden Mittelfeldspieler Elia Zucht und Arne Ortmann verlängert. Beide bleiben dem Oberligisten bis 2027 erhalten.
Mit den Verlängerungen von Elia Zucht und Arne Ortmann sichert sich der TuS Bersenbrück zwei weitere junge Spieler, die in der laufenden Saison bereits regelmäßig Einsatzzeiten im Herrenbereich gesammelt haben.
Beide Akteure gelten als Teil der mittelfristigen Kaderentwicklung und sollen die sportliche Perspektive im zentralen Mittelfeld weiter absichern.
Schrittweise Integration in den Oberligakader
Zucht und Ortmann haben sich in dieser Spielzeit schrittweise an das Niveau der Oberliga Niedersachsen herangearbeitet. Ihre Entwicklung wurde im Verein als positiv bewertet, insbesondere im Hinblick auf Trainingsleistungen und Anpassung an den höheren Spielrhythmus.
Mit den neuen Vertragslaufzeiten bis 2027 unterstreicht der Klub die Strategie, junge Spieler gezielt in den Seniorenbereich zu integrieren und langfristig zu binden.
Signal für die Kaderstruktur
Die Entscheidungen sind Teil einer breiteren Personalpolitik, die auf Kontinuität und interne Entwicklung setzt. Neben erfahrenen Leistungsträgern sollen verstärkt junge Spieler aus dem eigenen Umfeld Verantwortung übernehmen.
Für Bersenbrück ist die Verlängerung der beiden Mittelfeldspieler damit auch ein Hinweis auf die geplante Stabilität im Kader über die laufende Saison hinaus.