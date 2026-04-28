TuS Bersenbrück bindet Leistungsträger langfristig

Nur kurz nach dem späten Heimerfolg gegen Wetschen folgen beim TuS Bersenbrück die nächsten positiven Nachrichten: Der Verein hat gleich mehrere Schlüsselspieler langfristig an sich gebunden und damit ein klares Signal für Kontinuität gesetzt.
Mit den Vertragsverlängerungen von Nils Böhmann, Nicolas Eiter, Saikouba Manneh und Moritz Waldow sichert sich der TuS Bersenbrück wichtige Stützen des aktuellen Kaders.
Torhüter Nils Böhmann bleibt dem Verein bis 2027 erhalten. Der Schlussmann zählt seit Jahren zu den konstanten Leistungsträgern und ist auf seiner Position eine feste Größe. Kapitän Nicolas Eiter hat seinen Vertrag sogar bis 2028 verlängert. Damit setzt der Verein weiterhin auf Führungsstärke und Identifikation im Zentrum der Mannschaft.
Auch Saikouba Manneh bleibt dem Verein langfristig erhalten. Der Offensivspieler steht für Tempo, Dynamik und Torgefahr und soll diese Qualitäten auch künftig einbringen. Sein neues Arbeitspapier läuft ebenfalls bis 2028.
Mit Moritz Waldow verlängert zudem ein wichtiger Akteur im Mittelfeld bis 2028. Waldow gilt als laufstarker und spielprägender Faktor im Zentrum.
Die Personalentscheidungen unterstreichen den Kurs des Vereins, auf ein eingespieltes Gerüst mit hoher Identifikation zu setzen. Alle vier Spieler stehen für Kontinuität und gehören zum Kern der Mannschaft.
Gerade in einer Phase, in der sportlich um wichtige Punkte gekämpft wird, setzt der TuS Bersenbrück damit ein deutliches Zeichen über die laufende Saison hinaus.
Mit den frühzeitigen Verlängerungen schafft der Verein Planungssicherheit und stärkt zugleich die Basis für die kommenden Jahre. Für Bersenbrück ist die Personalpolitik damit ein weiterer Baustein, um den eingeschlagenen Weg nachhaltig fortzusetzen.