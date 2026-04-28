TuS Bersenbrück bindet Leistungsträger langfristig Nach dem Last-Minute-Sieg setzt der Oberligist ein personelles Zeichen für die Zukunft von red · Heute, 10:20 Uhr · 0 Leser

Nur kurz nach dem späten Heimerfolg gegen Wetschen folgen beim TuS Bersenbrück die nächsten positiven Nachrichten: Der Verein hat gleich mehrere Schlüsselspieler langfristig an sich gebunden und damit ein klares Signal für Kontinuität gesetzt.

Mit den Vertragsverlängerungen von Nils Böhmann, Nicolas Eiter, Saikouba Manneh und Moritz Waldow sichert sich der TuS Bersenbrück wichtige Stützen des aktuellen Kaders. Torhüter Nils Böhmann bleibt dem Verein bis 2027 erhalten. Der Schlussmann zählt seit Jahren zu den konstanten Leistungsträgern und ist auf seiner Position eine feste Größe. Kapitän Nicolas Eiter hat seinen Vertrag sogar bis 2028 verlängert. Damit setzt der Verein weiterhin auf Führungsstärke und Identifikation im Zentrum der Mannschaft.

Offensivkraft und Stabilität im Mittelfeld Auch Saikouba Manneh bleibt dem Verein langfristig erhalten. Der Offensivspieler steht für Tempo, Dynamik und Torgefahr und soll diese Qualitäten auch künftig einbringen. Sein neues Arbeitspapier läuft ebenfalls bis 2028. Mit Moritz Waldow verlängert zudem ein wichtiger Akteur im Mittelfeld bis 2028. Waldow gilt als laufstarker und spielprägender Faktor im Zentrum.