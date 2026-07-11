TuS Bersenbrück besteht Härtetest gegen Regionalligisten Oberligist setzt sich mit 2:1 gegen den HSC Hannover durch – Emmrich und Eickschläger treffen von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Niklas Gessat

Der TuS Bersenbrück hat in der Sommervorbereitung ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den Regionalligisten HSC Hannover gewann die Mannschaft von Trainer Hanjo Vocks im Erich-Martens-Stadion des Bünder SV mit 2:1 und feierte damit den dritten Testspielsieg in Serie.

Im bislang anspruchsvollsten Test der Vorbereitung war der klassenhöhere Gegner über weite Strecken spielbestimmend. Der TuS Bersenbrück musste sich mit wenig Ballbesitz arrangieren, setzte jedoch immer wieder gefährliche Konter. Bereits in der 12. Minute brachte Maik Emmrich den Oberligisten mit dem ersten erfolgreichen Angriff in Führung. Der HSC Hannover fand jedoch zunehmend besser ins Spiel und glich durch M. Langer in der 27. Minute zum 1:1 aus.

Defensiv stabil, offensiv eiskalt Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Regionalligist überwiegend in Ballbesitz, während Bersenbrück konsequent gegen den Ball arbeitete und die Räume eng hielt. Die Defensive präsentierte sich über weite Strecken organisiert und ließ nur wenige klare Torchancen zu. Kurz vor dem Abpfiff belohnte sich der TuS für seinen disziplinierten Auftritt. In der 87. Minute erzielte Michel Eickschläger den 2:1-Siegtreffer und sicherte seiner Mannschaft den Erfolg gegen den klassenhöheren Gegner.