TUS Berge wahrt Titelchance mit Heimsieg gegen Venne

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TUS Berge hat seine Titelhoffnungen mit einem 3:1-Heimsieg gegen den TSV Venne am Leben gehalten. Durch den fünften Sieg in Serie bleibt Berge zwei Spieltage vor Saisonende erster Verfolger von Spitzenreiter BW Hollage, der weiterhin drei Punkte Vorsprung besitzt. Für den möglichen Titelgewinn und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga ist Berge nun auf einen Ausrutscher des Tabellenführers angewiesen.

Die Gastgeber erwischten einen gelungenen Start und gingen früh in Führung. Patrick Middendorf traf nach Vorlage von Florian Strothmann per Kopf zum 1:0. Auch danach bestimmte Berge das Spielgeschehen und kam zu weiteren guten Möglichkeiten. Nach rund einer halben Stunde erhöhte Florian Strothmann mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 2:0. Kurz vor der Pause sorgte Tim Adling mit seinem sechsten Saisontor für die Vorentscheidung und stellte auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel nahm Berge etwas Tempo aus der Partie, wodurch die Gäste zu vereinzelten Offensivaktionen kamen. Mehr als Ergebniskosmetik gelang dem TSV Venne jedoch nicht mehr. Addy-Waku Menga verkürzte zehn Minuten vor dem Ende mit einem verwandelten Freistoß auf 1:3.

Vennes Trainer Jan Niehaus zog trotz der Niederlage ein insgesamt positives Fazit der eigenen Leistung: „Insgesamt war es ein gutes Spiel von uns. Leider haben wir ein paar Chancen zu viel zugelassen, die Berge konsequent genutzt hat, während wir unsere eigenen Möglichkeiten nicht alle verwerten konnten. Glückwunsch an Berge zum Sieg.“