TuS Berge wahrt Titelchance mit Auswärtssieg in Venne TSV Venne nach zweiter Niederlage in Folge unter Druck im Kampf um Platz vier von Michael Eggert · Heute, 01:00 Uhr · 0 Leser

Lennart Meyer (Nr. 6) bringt den TUS Berge früh in Führung. – Foto: Karl-Heinz Rickellmann

Der TuS Berge hat in der Bezirksliga einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Beim TSV Venne gewann die Mannschaft von Trainer Rene Wolting mit 2:0 und wahrte damit zumindest rechnerisch die Chance auf die Meisterschaft. Für den TSV Venne war es dagegen die zweite Niederlage in Folge, wodurch der vierte Tabellenplatz zunehmend in Gefahr gerät.

Die Gäste erwischten den besseren Start in die Partie. Bereits in der Anfangsphase brachte Lennart Meyer den TuS Berge nach Vorarbeit von Mateo Behre mit 1:0 in Führung. Wenige Minuten später war Behre erneut entscheidend beteiligt: Nach seiner starken Vorbereitung erhöhte Jost Nehrenhaus auf 2:0.

Jost Nehrenhaus trifft zum 2:0 für den TUS Berge – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Vor der Pause kam der TSV Venne besser ins Spiel und setzte die Gästephasenweise unter Druck. Ein möglicher Anschlusstreffer gelang den Gastgebern jedoch nicht. Im zweiten Durchgang kontrollierte der TuS Berge die Begegnung weitgehend und brachte den Vorsprung souverän über die Zeit.