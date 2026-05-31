TuS Berge wahrt mit Derbysieg seine Titelchance

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TuS Berge hat seine Chance auf die Meisterschaft in der Bezirksliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga gewahrt. Im letzten Saisonspiel setzte sich die Mannschaft von Trainer René Wolting mit 1:0 beim bereits als Absteiger feststehenden SV Quitt Ankum durch. Vor dem abschließenden Spieltag bleibt Berge damit im Rennen um Platz eins, ist im Titelkampf jedoch auf Schützenhilfe angewiesen.

In einer insgesamt chancenarmen Begegnung übernahm der TuS Berge über weite Strecken die Spielkontrolle. Die Gäste belohnten sich kurz vor der Pause mit dem entscheidenden Treffer. Nach einer sehenswerten Vorarbeit von Florian Strothmann traf Jost Nehrenhaus quasi mit dem Halbzeitpfiff zur umjubelten 1:0-Führung.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Berge die aktivere Mannschaft. Die Gäste kontrollierten das Spielgeschehen und ließen den Gastgeber kaum zu klaren Torchancen kommen. Der knappe Vorsprung geriet deshalb bis zum Schlusspfiff nicht mehr ernsthaft in Gefahr.

„Wir haben heute in einem rassigen Derby alles rausgehauen. Ankum war phasenweise die bessere Mannschaft. Wir haben gewonnen und freuen uns über 70 Punkte“, sagte Berge-Trainer René Wolting nach der Partie.

Auf Ankumer Seite zog Trainer Kevin Butler trotz der Niederlage ein positives Fazit: „Von Anfang an entwickelte sich ein kampfbetontes und intensives Spiel, in dem Berge etwas mehr Spielanteile hatte. Kurz vor der Pause geht der Gast mit einem Abstauber in Führung. In der zweiten Hälfte versuchten wir noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen – leider ohne Erfolg. Insgesamt fehlte uns offensiv etwas die Durchschlagskraft, um gegen einen defensivstarken Gegner etwas mitzunehmen. Die Leistung und Einstellung der Mannschaft passte aber von Anfang an. Darauf kann in Zukunft aufgebaut werden.“