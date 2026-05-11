TuS Berge wahrt Chance auf die Vizemeisterschaft 1:0-Erfolg gegen Viktoria Gesmold – Richtungsweisendes Spiel in Venne folgt bereits am Mittwoch von Michael Eggert · Heute, 14:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

In der Bezirksliga hat der TuS Berge einen wichtigen Heimsieg gegen den Landesliga-Absteiger Viktoria Gesmold eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Rene Wolting setzte sich in einer intensiven Partie mit 1:0 durch und hält damit die Hoffnung auf die Vizemeisterschaft am Leben. Zwar beträgt der Rückstand auf den Tabellenzweiten SV Bad Rothenfelde weiterhin sechs Punkte, allerdings hat Berge noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Gesmold behält trotz der Niederlage den vierten Tabellenplatz im Blick.

Die Zuschauer sahen eine rassige Begegnung mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Mitte der ersten Halbzeit erzielte Patrick Middendorf nach Vorarbeit von Florian Strothmann den Treffer des Tages für die Gastgeber. In der Folge erspielten sich beide Mannschaften weitere Chancen, ließen diese jedoch ungenutzt. Insgesamt ging der Erfolg des TuS Berge aufgrund der Spielanteile und der defensiven Stabilität in Ordnung. Bereits am kommenden Mittwoch steht für Berge das nächste richtungsweisende Spiel an. Beim TSV Venne könnte die Mannschaft mit einem weiteren Sieg einen großen Schritt in Richtung Vizemeisterschaft machen. Bei einer Niederlage würde sich dagegen der Kampf um Rang drei erneut zuspitzen.