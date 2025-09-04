Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Karl-Heinz Rickelmann
TUS Berge und SV Bad Laer im Bezirkspokal eine Runde weiter
Dem TUS Berge gelang in der dritten Runde des Bezirkspokals bei BW Hollage eine faustdicke Überraschung. Der SV Bad Laer setzt sich im Liga-Duell beim SC Glandorf durch.
Mitte der ersten Halbzeit brachte Timo Witte BW Hollage mit 1:0 in Führung. Mit dem Pausenpfiff konnte der TUS Berge durch Patrick Middendorf zum 1:1 ausgleichen.
Middendorf war es dann auch, der nach knapp einer Stunde Spielzeit innerhalb einer Minute mit einem Doppelschlag die Gäste mit 3:1 in Führung brachte. In der Folge fand der Gastgeber keine Mittel gegen die defensiv gut organisierten Gäste. Am Ende ein verdienter Erfolg für den TUS Berge.
"BW Hollage war in der ersten Halbzeit erwartungsgemäß mit hohem Pressing und viel Aggressivität unterwegs und hatte dementsprechend Feldvorteile. Dieses führte dann auch zur Führung. Kurz vor der Pause kam dann der Ausgleich etwas schmeichelhaft, aber genau zur richtigen Zeit. Im zweiten Durchgang haben wir spielerisch mehr auf die Platte bekommen und hatten dann mit dem Doppelschlag das Momentum auf unserer Seite. Ab hier wurde bis zum Schluss gegen anlaufende Hollager verteidigt. Insgesamt ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis,“ sagte uns Trainer Rene Wolting (TUS Berge).
Freute sich über den Sieg - Coach Rene Wolting (Berge) – Foto: Karl-Heinz Rickelmann
Der SV Bad Laer konnte sich beim Liga-Konkurrenten SC Glandorf durchsetzen. Eine Minute vor und eine Minute nach der Pause erzielte Jannik Tepe mit einem Doppelpack die 2:0-Führung für die Gäste. Nach einer roten Karte gegen den SV Bad Laer nach einer Stunde Spielzeit kam der SC Glandorf zwar besser ins Spiel, konnte das Spiel aber nicht mehr wenden. Dominik Maßmann machte kurz vor dem Abpfiff mit seinem Tor den Deckel auf die Partie nach dem kurz zuvor der Gastgeber eine gelb-rote Karte kassierte.
Traf doppelt für SV Bad Laer - Jannik Tepe – Foto: Fupa
"Das war heute auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Wir standen defensiv sehr gut und Glandorf hatte wenig bis keine Chance aus dem Ballbesitz. Mit dem Ball haben wir trotz einiger fehlenden Spieler ein gutes Spiel gemacht. Leider war das aber ein teuer erkaufter Sieg, da unsere Verletztenliste um zwei Spieler länger geworden ist und zudem eine Sperre dazukommen wird. Der Platzverweis war aus unserer Sicht leider niemals einer und die Sperre wird uns definitiv weh tun. Dennoch freuen wir uns über das verdiente Weiterkommen,“ zog Trainer Michael Mentrup (SV Bad Laer) ein insgesamt positives Fazit aus dem Spiel.