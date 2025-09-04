– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

TUS Berge und SV Bad Laer im Bezirkspokal eine Runde weiter Auswärtssiege gegen Liga-Konkurrenten Verlinkte Inhalte BZP Weser-Ems Bad Laer TuS Berge Glandorf Hollage

Dem TUS Berge gelang in der dritten Runde des Bezirkspokals bei BW Hollage eine faustdicke Überraschung. Der SV Bad Laer setzt sich im Liga-Duell beim SC Glandorf durch.

Mitte der ersten Halbzeit brachte Timo Witte BW Hollage mit 1:0 in Führung. Mit dem Pausenpfiff konnte der TUS Berge durch Patrick Middendorf zum 1:1 ausgleichen. Middendorf war es dann auch, der nach knapp einer Stunde Spielzeit innerhalb einer Minute mit einem Doppelschlag die Gäste mit 3:1 in Führung brachte. In der Folge fand der Gastgeber keine Mittel gegen die defensiv gut organisierten Gäste. Am Ende ein verdienter Erfolg für den TUS Berge.

"BW Hollage war in der ersten Halbzeit erwartungsgemäß mit hohem Pressing und viel Aggressivität unterwegs und hatte dementsprechend Feldvorteile. Dieses führte dann auch zur Führung. Kurz vor der Pause kam dann der Ausgleich etwas schmeichelhaft, aber genau zur richtigen Zeit. Im zweiten Durchgang haben wir spielerisch mehr auf die Platte bekommen und hatten dann mit dem Doppelschlag das Momentum auf unserer Seite. Ab hier wurde bis zum Schluss gegen anlaufende Hollager verteidigt. Insgesamt ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis,“ sagte uns Trainer Rene Wolting (TUS Berge). Freute sich über den Sieg - Coach Rene Wolting (Berge) – Foto: Karl-Heinz Rickelmann