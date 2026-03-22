TUS Berge überzeugt mit klarem Heimsieg Patrick Middendorf erzielte 10. Saisontor von Michael Eggert · Gestern, 22:40 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Martin Lührmann, Karl-Hei

Der TUS Berge hat seine Ambitionen im Aufstiegsrennen der Bezirksliga mit einem souveränen 4:0 (2:0)-Heimsieg gegen Viktoria GMHütte untermauert. Die Mannschaft von Trainer René Wolting war über die gesamte Spielzeit hinweg klar überlegen und nutzte ihre Chancen effizienter als der Gegner.

In der Tabelle bleibt Berge zwar hinter Spitzenreiter BW Hollage, hat jedoch weiterhin drei Nachholspiele in der Hinterhand und damit die Möglichkeit, aus eigener Kraft vorbeizuziehen. Bereits in der ersten Halbzeit stellte der Gastgeber die Weichen auf Sieg. Pascal Gerdes traf nach Vorarbeit von Leonard Meyer zur Führung und erzielte damit seinen achten Saisontreffer. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Simon Krüppelmann nach einem Eckball von Patrick Middendorf auf 2:0. Trotz weiterer Möglichkeiten blieb es zur Halbzeit bei diesem Spielstand.

Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierte Berge das Geschehen. Nach rund einer Stunde traf Middendorf selbst zum 3:0, ehe Jost Nehrenhaus per Foulelfmeter – nach einem an Tim Adling verursachten Strafstoß – den Endstand herstellte. Viktoria GMHütte kam zwar ebenfalls zu einzelnen Offensivaktionen, blieb jedoch insgesamt zu harmlos, um den Spielverlauf noch zu beeinflussen. „Auf einem schweren Platz konnten wir heute leider nichts mitnehmen. In einigen Phasen haben wir unser Konzept umgesetzt, aber uns fehlte die Durchschlagskraft“, sagte GMHüttes Trainer Marcel Ruschmeier und verwies zudem auf vermeidbare Gegentore.