TUS Berge stürmt an die Spitze

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TuS Berge hat im Kampf um die Meisterschaft in der Bezirksliga ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Mit dem 3:0 (2:0)-Erfolg gegen den viertplatzierten FCR Bramsche feierte die Mannschaft den sechsten Sieg in Folge und übernahm aufgrund des besseren Torverhältnisses punktgleich mit BW Hollage die Tabellenführung. Allerdings hat Berge bereits ein Spiel mehr absolviert als der direkte Konkurrent.

Die Gastgeber präsentierten sich am Buchbach von Beginn an spiel- und zweikampfstark und kontrollierten die Partie über weite Strecken. Nach einer halben Stunde brachte Florian Strothmann den TuS Berge nach Vorarbeit von Max Holling in Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte Tim Adling auf 2:0.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Berge die bestimmende Mannschaft. Mateo Behre sorgte nach einer Stunde Spielzeit mit dem dritten Treffer für die Vorentscheidung. Die Vorlage lieferte Mathis Puchbauer.

„Wir hatten heute genau die richtige Einstellung zu diesem Spiel am Buchbach. Wir hatten das Geschehen gut im Griff und haben auch in den richtigen Phasen zugeschlagen. So mag ich unsere Art Fußball zu spielen. Glückwunsch ans Team für diese Leistung und zur Tabellenführung“, sagte Berge-Trainer René Wolting nach der Partie.

Auch Bramsches Coach Marc Filip erkannte den verdienten Erfolg des Gegners an: „Es war heute eine verdiente Niederlage. TuS Berge hat es gut gemacht und war in den entscheidenden Momenten einen Schritt voraus.“