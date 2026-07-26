TuS Berge startet mit klaren Pokalerfolg

Der TuS Berge ist mit einem überzeugenden 4:1 (1:1)-Erfolg gegen den Ligakonkurrenten FCR Bramsche in den Kreispokal gestartet. Die Mannschaft von Trainer Rene Wolting präsentierte sich bereits in guter Frühform und sicherte sich verdient den Einzug in die zweite Runde. Dort trifft der TuS am Mittwoch, 5. August 2026, um 19 Uhr auf den Landesligisten TV Dinklage.
Die Gastgeber gingen früh durch Patrick Middendorf in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang dem FCR Bramsche jedoch durch Lasse Bjarne Barz der 1:1-Ausgleich, sodass beide Mannschaften mit einem Remis in die Pause gingen.
Nach dem Wiederanpfiff erwischte der TuS Berge den besseren Start. Yannik Kamper brachte seine Mannschaft nach Vorarbeit von Patrick Middendorf erneut in Führung. Rund 20 Minuten vor dem Schlusspfiff erhöhte Middendorf mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Jan Kandelhart kurz vor dem Ende mit dem Treffer zum 4:1-Endstand.
„Wir haben zum Pflichtspielauftakt das Geschehen weitestgehend kontrolliert. Spielerisch haben wir immer die Möglichkeiten gefunden. In der Konsequenz war das Ergebnis wahrscheinlich ein Tor zu hoch. Die Standortbestimmung hat erfolgreich funktioniert. Wir freuen uns auf eine weitere Runde im Pokal“, sagte TuS-Trainer Rene Wolting nach der Partie.
Auch aus Sicht des FCR Bramsche ging der Erfolg des Gegners in Ordnung. „In der ersten Halbzeit war es ein weitgehend ausgeglichenes Spiel. Nach der Pause kam der TuS Berge deutlich besser aus der Kabine und hat unsere Fehler konsequent bestraft. Am Ende geht das Weiterkommen für Berge vollkommen in Ordnung. Glückwunsch an den Gegner und viel Erfolg für die nächste Runde“, lautete das Fazit der Gäste.