TuS Berge startet mit klaren Pokalerfolg 4:1-Erfolg gegen den FCR Bramsche – Landesligist TV Dinklage wartet als nächster Gegner von Michael Eggert · Heute, 22:51 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TuS Berge ist mit einem überzeugenden 4:1 (1:1)-Erfolg gegen den Ligakonkurrenten FCR Bramsche in den Kreispokal gestartet. Die Mannschaft von Trainer Rene Wolting präsentierte sich bereits in guter Frühform und sicherte sich verdient den Einzug in die zweite Runde. Dort trifft der TuS am Mittwoch, 5. August 2026, um 19 Uhr auf den Landesligisten TV Dinklage.

Die Gastgeber gingen früh durch Patrick Middendorf in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang dem FCR Bramsche jedoch durch Lasse Bjarne Barz der 1:1-Ausgleich, sodass beide Mannschaften mit einem Remis in die Pause gingen. Nach dem Wiederanpfiff erwischte der TuS Berge den besseren Start. Yannik Kamper brachte seine Mannschaft nach Vorarbeit von Patrick Middendorf erneut in Führung. Rund 20 Minuten vor dem Schlusspfiff erhöhte Middendorf mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Jan Kandelhart kurz vor dem Ende mit dem Treffer zum 4:1-Endstand.