– Foto: Karl-Heinz Rickelmann
TuS Berge springt auf dritten Rang der Bezirksliga
In einem Spiel der Bezirksliga gewann der TuS Berge verdient beim SV Viktoria Gmhütte und kletterte in der Tabelle auf den dritten Tabellenplatz. Der SV Viktoria Gmhütte liegt in der Tabelle knapp über dem Strich.
Der TUS Berge war über die gesamte Spielzeit überwiegend tonangebend und erspielte einige gute Tormöglichkeiten. Bereits in der dritten Spielminute traf Patrick Middendorf mit einer Volleyabnahme die Latte des Gmhütter Tores. Kurz vor der Pause war es erneut Patrick Middendorf, der in einer eins zu eins Situation am Keeper des Gastgebers scheiterte. Direkt nach der Pause eine Doppelchance für die Gäste. Zunächst verfehlt Patrick Middendorf freistehend das Gmhütter Tor und kurz daruf trifft Jost Nehrenhaus in einer aussichtsreichen Situation den Aussenpfosten. Nach 70 Minuten scheiterten Tim Adling und anschließend Patrick Middendorf am starken Keeper Jan Fröhlich. In der Schlußphase belohnte sich der TUS Berge mit zwei Toren und dem Sieg für seine couragierte Leistung. Yannik Kamper und der heute glücklose Patrick Middendorf erzielten innerhalb von drei Minuten einen Doppelpack zum 2:0-Auswärtssieg.
Die Stimmen zum Spiel:
"Wir haben heute schon im ersten Durchgang unheimlich viel Ballbesitz gehabt und auch einige gute Torchancen herausgespielt. Das setzte sich in der zweiten Halbzeit fort und irgendwann kam dann der erlösende Treffer der meiner Meinung nach hoch verdient war! Hierfür musste dann halt ein Standard herhalten. Dann sahen wir noch einen sehenswerten Treffer zum 2:0 und das Spiel wurde souverän zu Ende gespielt. Ich bin sehr zufrieden! Glückwunsch an das Team zu Platz 3,“ sagte uns Trainer Rene Wolting (TUS Berge) nach dem Spiel.
Platz 3 in der Bezirksliga - Gute Laune bei Trainer Rene Wolting – Foto: Karl-Heinz Rickelmann
"Wir haben über weite Phasen des Spiels ein solides Spiel gemacht. Unser Ziel war es in erster Linie kompakt zu stehen und dem Gegner nicht in ihr spielen kommen zu lassen. Leider fehlte uns heute bis zum Schluss der allerletzte Wille das Tor verteidigen zu wollen. So kam Berge am Ende noch zu zwei einfachen Toren. Nach 90 Minuten geht das Spiel dennoch zurecht an TuS Berge. Herzlichen Glückwunsch,“ lautet das Statement von Trainer Marcel Ruschmeier (SV Viktoria Gmhütte).