TUS Berge springt auf 3. Rang der Bezirksliga

Die Stimmen zum Spiel:

"Wir haben heute schon im ersten Durchgang unheimlich viel Ballbesitz gehabt und auch einige gute Torchancen herausgespielt. Das setzte sich in der zweiten Halbzeit fort und irgendwann kam dann der erlösende Treffer der meiner Meinung nach hoch verdient war! Hierfür musste dann halt ein Standard herhalten. Dann sahen wir noch einen sehenswerten Treffer zum 2:0 und das Spiel wurde souverän zu Ende gespielt. Ich bin sehr zufrieden! Glückwunsch an das Team zu Platz 3,“ sagte uns Trainer Rene Wolting (TUS Berge) nach dem Spiel.

Platz 3 in der Bezirksliga - Gute Laune bei Trainer Rene Wolting – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

"Wir haben über weite Phasen des Spiels ein solides Spiel gemacht. Unser Ziel war es in erster Linie kompakt zu stehen und dem Gegner nicht in ihr spielen kommen zu lassen. Leider fehlte uns heute bis zum Schluss der allerletzte Wille das Tor verteidigen zu wollen. So kam Berge am Ende noch zu zwei einfachen Toren. Nach 90 Minuten geht das Spiel dennoch zurecht an TuS Berge. Herzlichen Glückwunsch,“ lautet das Statement von Trainer Marcel Ruschmeier (SV Viktoria Gmhütte).