TUS Berge siegt gegen Hagener SV

Der TUS Berge empfing am Sonntagnachmittag den Hagener SV zu einem Spiel der Bezirksliga.
Der TUS Berge war von Beginn an hellwach und legt durch einen Doppelpack von Mateo Behre nach einer Viertelstunde Spielzeit eine 2:0-Führung vor. In der Folge hatten auch die Gäste einige gute Möglichkeiten, scheiterten aber am guten Keeper des TUS Berge. Nach einer Stunde Spielzeit gelang den Gästen durch Alexander Holtmeyer der 2:1-Anschlußtreffer aber zehn Minuten später machte Florian Strohmann mit seinem Tor zum 3:1 den Deckel auf die Partie.
"Leider zu viele Fehler gemacht die eiskalt ausgenutzt wurden.
Entscheidungen die nicht zu unseren Gunsten ausgefallen sind. Glückwunsch an Berge zum Sieg. Kämpferisch bessere zweite Hälfte. Zahlen alle momentan Lehrgeld," lautet das Statement von Trainer Mahtias Lührmann (Hagener SV).