TUS Berge siegt gegen Hagener SV

Der TUS Berge war von Beginn an hellwach und legt durch einen Doppelpack von Mateo Behre nach einer Viertelstunde Spielzeit eine 2:0-Führung vor. In der Folge hatten auch die Gäste einige gute Möglichkeiten, scheiterten aber am guten Keeper des TUS Berge. Nach einer Stunde Spielzeit gelang den Gästen durch Alexander Holtmeyer der 2:1-Anschlußtreffer aber zehn Minuten später machte Florian Strohmann mit seinem Tor zum 3:1 den Deckel auf die Partie.