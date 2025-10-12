TUS Berge siegt gegen BW Hollage in Unterzahl

Die Stimmen zum Spiel:

"Es war wohl heute kein Hochgenuss der sich den zahlreichen Zuschauern am Buchbach bot. Eine durchwachsene Partie mit vielen langen Bällen. Außer einem Lattenknaller von Hollage und das kuriose Tor für Berge boten sich kaum Highlights in einem kampfbetonten Spiel. In dem durchaus hitzigen Spiel schenkten sich die Spieler nicht viel.

Es kam dann zu dieser überflüssigen, aber verdienten roten Karte für Pascal Gerdes. In Unterzahl verteidigten wir weiter sehr leidenschaftlich und hatten dann sogar mit dem Konter zum 2:0 noch den entscheiden Punch setzen können. Kompliment an mein Team. Das war eine starke und reife Vorstellung. Platz drei wurde einen weiteren Spieltag verteidigt,“ freute sich Trainer Rene Wolting (TUS Berge) über die gute Leistung seiner Mannschaft.