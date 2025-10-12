TUS Berge siegt gegen BW Hollage in Unterzahl

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit einem 2:0-Erfolg gegen BW Hollage festigte der TUS Berge den dritten Platz in der Bezirksliga.
In der Anfangsphase war BW Hollage zwar tonangebend und verpasste einige gute Tormöglichkeiten. Der Gastgeber präsentierte sich eiskalt und nutzte Mitte der ersten Halbzeit die erste klare Möglichkeit durch Colin Moormann zur 1:0-Führung. Kurz vor der Pause fehlte den Gästen bei einem Alu-Treffer das nötige Quäntchen Glück. Nach der Pause entwickelte sich ein Spiel mit vielen intensiven Zweikämpfen. Nach vergebenen Tormöglichkeiten auf beiden Seiten schwächte sich der TUS Berge durch ein unnötige rote Karte selbst. Anstatt aus der neuen Situation einen Vorteil zu ziehen, liessen sich die Gäste wenige Minuten später zum zweiten Gegentreffer auskontern. In der hektischen Schlußphase blieb das Team des Gastgebers cool und rettete in Unterzahl den Vorsprung über die Zeit.
Die Stimmen zum Spiel:
"Es war wohl heute kein Hochgenuss der sich den zahlreichen Zuschauern am Buchbach bot. Eine durchwachsene Partie mit vielen langen Bällen. Außer einem Lattenknaller von Hollage und das kuriose Tor für Berge boten sich kaum Highlights in einem kampfbetonten Spiel. In dem durchaus hitzigen Spiel schenkten sich die Spieler nicht viel.
Es kam dann zu dieser überflüssigen, aber verdienten roten Karte für Pascal Gerdes. In Unterzahl verteidigten wir weiter sehr leidenschaftlich und hatten dann sogar mit dem Konter zum 2:0 noch den entscheiden Punch setzen können. Kompliment an mein Team. Das war eine starke und reife Vorstellung. Platz drei wurde einen weiteren Spieltag verteidigt,“ freute sich Trainer Rene Wolting (TUS Berge) über die gute Leistung seiner Mannschaft.
Tim Adling traf zum 2:0 für TuS Berge gegen BW Hollage – Foto: Fupa
"Wir sind heute leider an uns selbst gescheitert. Mehrere hochkarätige Chancen ausgelassen und Berge macht aus vier Torschüssen zwei Tore. Somit am Ende eine verdiente Niederlage. Die Schiedsrichterleistung möchte ich nicht kommentieren,“ sagte uns Trainer Lukas Reineke (BW Hollage).
So geht es weiter:
Der TUS Berge reist am kommenden Sonntag, den 19. Oktober 2025 um 15.00 Uhr zum SC Glandorf.
BW Hollage erwartet am Sonntag, den 19. Oktober 2025 um 15.00 Uhr den zuletzt strauchelnden TSV Venne.