TuS Berge setzt souveränen Saisonstart fort

Der TuS Berge ist bärenstark in die neue Saison gestartet. Nach zwei Siegen im Bezirkspokal – gegen den Landesligisten TV Dinklage und den Bezirksligisten FCR Bramsche – sowie einem überzeugenden 5:0-Ligaauftakt gegen den Aufsteiger TuS Hilter setzte die Mannschaft von Trainer René Wolting ihre Erfolgsserie fort. Im Heimspiel gegen Viktoria Gesmold feierte Berge einen ungefährdeten 3:0-Sieg.
Der TuS Berge startete druckvoll in die Partie und erspielte sich bereits in der Anfangsphase einige aussichtsreiche Tormöglichkeiten. Nach einer halben Stunde belohnte sich die Heimelf schließlich für ihren engagierten Auftritt: Mateo Behre brachte den TuS nach feiner Vorarbeit von Pascal Gerdes mit 1:0 in Führung.
Bis zur Halbzeit blieb es bei diesem Spielstand. Kurz vor dem Pausenpfiff bot sich den Gästen aus Gesmold noch die beste Möglichkeit des ersten Durchgangs, doch diese blieb ungenutzt.
Kurz nach Wiederanpfiff legte Berge nach. Nach einer präzisen Flanke von Mateo Behre war Patrick Middendorf mit einem wuchtigen Kopfball zur Stelle und erhöhte auf 2:0. In der 55. Minute verpasste Lennart Meyer zunächst noch eine gute Einschussmöglichkeit, ehe Jost Nehrenhaus nur wenig später per Kopf zum 3:0 traf und damit bereits früh für die Vorentscheidung sorgte.
In der Folge kamen beide Mannschaften noch zu weiteren Möglichkeiten, am Ergebnis änderte sich jedoch nichts mehr. Am Ende stand ein verdienter 3:0-Heimsieg für den TuS Berge, der damit seinen souveränen Saisonstart eindrucksvoll fortsetzen konnte.
Trainer René Wolting zeigte sich nach der Partie zufrieden: Im heutigen Heimspiel haben wir einen verdienten Sieg gegen die Viktoria aus Gesmold eingefahren. Wir haben geduldig unsere Möglichkeiten gesucht und auch gefunden. Unser Gast trat dabei nur selten vor unserem Tor in Erscheinung. Wir spielen wieder zu Null und freuen uns über einen weiteren Erfolg. Kompliment an beide Mannschaften, bei diesen Temperaturen so ein Spiel abzuleisten.“