TuS Berge setzt souveränen Saisonstart fort Gegen Viktoria Gesmold vierter Sieg in Meisterschaft und Bezirkspokalrn von Michael Eggert · Gestern, 20:17 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TuS Berge ist bärenstark in die neue Saison gestartet. Nach zwei Siegen im Bezirkspokal – gegen den Landesligisten TV Dinklage und den Bezirksligisten FCR Bramsche – sowie einem überzeugenden 5:0-Ligaauftakt gegen den Aufsteiger TuS Hilter setzte die Mannschaft von Trainer René Wolting ihre Erfolgsserie fort. Im Heimspiel gegen Viktoria Gesmold feierte Berge einen ungefährdeten 3:0-Sieg.

Der TuS Berge startete druckvoll in die Partie und erspielte sich bereits in der Anfangsphase einige aussichtsreiche Tormöglichkeiten. Nach einer halben Stunde belohnte sich die Heimelf schließlich für ihren engagierten Auftritt: Mateo Behre brachte den TuS nach feiner Vorarbeit von Pascal Gerdes mit 1:0 in Führung. Bis zur Halbzeit blieb es bei diesem Spielstand. Kurz vor dem Pausenpfiff bot sich den Gästen aus Gesmold noch die beste Möglichkeit des ersten Durchgangs, doch diese blieb ungenutzt.

Kurz nach Wiederanpfiff legte Berge nach. Nach einer präzisen Flanke von Mateo Behre war Patrick Middendorf mit einem wuchtigen Kopfball zur Stelle und erhöhte auf 2:0. In der 55. Minute verpasste Lennart Meyer zunächst noch eine gute Einschussmöglichkeit, ehe Jost Nehrenhaus nur wenig später per Kopf zum 3:0 traf und damit bereits früh für die Vorentscheidung sorgte.

Mateo Behre erzielte einen Treffer und bereitete ein Tor vor. – Foto: Fupa

In der Folge kamen beide Mannschaften noch zu weiteren Möglichkeiten, am Ergebnis änderte sich jedoch nichts mehr. Am Ende stand ein verdienter 3:0-Heimsieg für den TuS Berge, der damit seinen souveränen Saisonstart eindrucksvoll fortsetzen konnte.