TUS Berge lässt Punkte liegen – 1:1 in Lechtingen Später Ausgleich bremst den Tabellenzweiten der Bezirksliga im Aufstiegsrennen der Bezirksliga von Michael Eggert · Heute, 18:41 Uhr · 0 Leser

Torjubel bei TUS Berge - Fupa Archiv- – Foto: Martin Lührmann, Karl-Hei

Der Aufstiegsanwärter TUS Berge hat im Aufstiegsrennen der Bezirksliga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Beim SF Lechtingen kam die Mannschaft von Trainer René Wolting in einer umkämpften Partie nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Trotz des Punktverlustes bleibt Berge bei bis zu drei Spielen Rückstand auf die direkten Konkurrenten weiter in Schlagdistanz.

In der Anfangsphase neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Klare Torchancen blieben zunächst aus, das Spiel war von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt. Nach einer halben Stunde nutzten die Gäste jedoch ihre erste klare Gelegenheit. Mathis Puchbauer setzte Tim Adling in Szene, der den Ball aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung für Berge einschob. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause. Berge verpasst die Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lechtingen den Druck, ohne sich zunächst zwingende Möglichkeiten zu erspielen. Berge blieb gefährlich, verpasste es jedoch, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Kurz nach seiner Einwechslung ließ Patrick Middendorf nach rund einer Stunde eine Großchance ungenutzt. Wenig später scheiterte er zudem mit einem Lattenkracher. Die Gäste blieben spielbestimmend und hatten in der Schlussphase weitere Möglichkeiten, doch die Entscheidung fiel nicht. Stattdessen zeigte sich Lechtingen kurz vor Schluss effizient: Vier Minuten vor dem Abpfiff erzielten die Gastgeber den etwas glücklichen, aber nicht unverdienten Ausgleich zum 1:1.

Malte Niemann erzielten den späten Ausgleich für SF Lechtingen. – Foto: Fupa