– Foto: Karl-Heinz Rickelmann
TUS Berge klettert in der Bezirksliga-Tabelle auf Platz fünf
Pascal Gerdes gelingt Doppelpack beim Sieg gegen SF Lechtingen
In einem Spiel der Bezirksliga gewann der gut aufgelegte TUS Berge gegen den SF Lechtingen deutlich mit 4:0 Toren und sprang in der Tabelle auf den fünften Tabellenplatz.
Der Gastgeber war von Beginn an tonangebend und setzte die Gäste unter Druck. In der 20. Spielminute brachte Jannes Sabelhaus den Gastgeber verdient in Führung. Das Team des TUS Berge verpasste vor der Pause noch einige gute Einschußmöglichkeiten, aber kurz vor der Pause baute Florian Strothmann die Führung auf 2:0 für den TUS Berge aus.
Pascal Gerdes erhöhte die Führung nach der Pause auf 4:0 und die Gäste waren gemessen an den hochkarätigen Tormöglichkeiten am Ende mit dem Ergebnis gut bedient.
Pascal Gerdes traf doppelt für den TuS Berge – Foto: Fupa
"Das war heute in allen Belangen ein Klassenunterschied, das muss man so hart sagen. Wir dürfen uns von dem guten Saisonstart nicht blenden lassen. Vor uns liegt viel Arbeit,“ kommentiert Trainer Mirko Schleibaum die Leistung seiner Mannschaft.
"Wir haben heute von Beginn an das Spiel an uns gerissen und haben uns eine Vielzahl an guten Chancen herausgespielt. Mit 2:0 ging es dann in die Pause und auch im zweiten Durchgang ließ das Team keine Zweifel aufkommen, wer hier heute in Berge als Sieger vom Platz geht. Eine sehr reife Vorstellung der Mannschaft. Wir sind sehr zufrieden mit den 90 Minuten,“ freute sich Trainer Rene Wolting über die starke Leistung seiner Mannschaft.