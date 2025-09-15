TUS Berge klettert in der Bezirksliga-Tabelle auf Platz fünf

In einem Spiel der Bezirksliga gewann der gut aufgelegte TUS Berge gegen den SF Lechtingen deutlich mit 4:0 Toren und sprang in der Tabelle auf den fünften Tabellenplatz.

Der Gastgeber war von Beginn an tonangebend und setzte die Gäste unter Druck. In der 20. Spielminute brachte Jannes Sabelhaus den Gastgeber verdient in Führung. Das Team des TUS Berge verpasste vor der Pause noch einige gute Einschußmöglichkeiten, aber kurz vor der Pause baute Florian Strothmann die Führung auf 2:0 für den TUS Berge aus.

Pascal Gerdes erhöhte die Führung nach der Pause auf 4:0 und die Gäste waren gemessen an den hochkarätigen Tormöglichkeiten am Ende mit dem Ergebnis gut bedient.