TUS Berge hält Titelrennen offen

Fupa Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Mit einem 3:1-Auswärtssieg beim SV Alfhausen hat der TUS Berge in der Bezirksliga seine Chancen auf die Meisterschaft und den möglichen Aufstieg in die Landesliga gewahrt. Zwei Spieltage vor Saisonende liegt die Mannschaft von Trainer Renè Wolting weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Spitzenreiter BW Hollage beträgt sechs Punkte, allerdings hat Berge noch eine Partie weniger absolviert und hofft im Saisonendspurt auf einen Ausrutscher des Tabellenführers.

Die Gäste erwischten einen guten Start in die Partie. Bereits in der Anfangsphase brachte Eric Hartke den TUS Berge nach einer Vorlage von Pascal Gerdes per Kopfball mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Yannik Kamper auf 2:0 und sorgte damit bereits für eine komfortable Ausgangslage zur Pause.

Direkt nach Wiederbeginn stellte Pascal Gerdes mit seinem elften Saisontreffer auf 3:0 und entschied die Begegnung frühzeitig zugunsten der Berger. Zwar gelang dem SV Alfhausen Mitte der zweiten Halbzeit durch Mathias Wehberg noch der Treffer zum 1:3, mehr als Ergebniskosmetik war der Anschlusstreffer jedoch nicht mehr.

„Wir hatten das Geschehen eigentlich gut im Griff, auch wenn Alfhausen ein bis zwei nachlässige Aktionen ungenutzt ließ. Das Ergebnis geht so in Ordnung. Interessante Ergebnisse auf einigen anderen Bezirksliga-Schauplätzen – es bleibt spannend“, sagte Berge-Trainer Renè Wolting nach dem Spiel.

Auch Alfhausens Seite erkannte Matthis Flebbe den verdienten Erfolg der Gäste an: „Wir haben früh das 0:1 kassiert, sind danach aber besser ins Spiel gekommen und haben defensiv lange ordentlich gearbeitet. Nach dem 1:3 wurden wir nochmal mutiger, am Ende des Tages haben wir uns für den Aufwand aber nicht belohnt und verdient verloren.“