TUS Berge feiert Schützenfest in Bad Laer

Effizienz vor der Pause, Dominanz nach dem Seitenwechsel. Mit einem deutlichen 7:1 (3:1)-Auswärtssieg beim Tabellensiebten SV Bad Laer ist der Tabellendritte TUS Berge in die zweite Saisonhälfte der Bezirksliga gestartet. Nach dem Punktverlust von Spitzenreiter SV Bad Rothenfelde in Rulle eröffnet sich für die Berger die Möglichkeit, mit zwei Erfolgen in Nachholspielen die Tabellenführung zu übernehmen.
Die Gäste präsentierten sich trotz einer schwierigen Vorbereitung in bestechender Form. Florian Strothmann brachte den TUS früh in Führung und legte wenig später nach. Zwischenzeitlich gelang Yannik Seete der Ausgleich für die Gastgeber, doch noch vor Ablauf der ersten halben Stunde stellte Lennart Meyer den alten Abstand wieder her. Mit einer 3:1-Führung für Berge ging es in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel dominierte der Tabellendritte die Partie zunehmend. Vier weitere Treffer gegen nun nachlassenden Gastgeber sorgten für einen in dieser Höhe nicht zu erwartenden Kantersieg. Florian Strothmann krönte seine starke Leistung mit einem Dreierpack.
„Keine leichte Sache hier in Bad Laer zu starten, wo man nicht weiß, wo man nach so einer schwierigen Vorbereitung steht. Eine disziplinierte und ansprechende Leistung ließ spätestens im zweiten Durchgang nur noch einen Sieger zu. Glückwunsch ans Team und auch an Florian Strothmann, der heute nicht zu stoppen war“, sagte uns der Trainer des TUS Berge Rene Wolting.
Bad Laers Coach Michael Mensing bewertete das Resultat differenziert: „Der Sieg von Berge war verdient, aber zu hoch. Das Ergebnis liest sich deutlicher, als das Spiel war. In der ersten Halbzeit habe ich die Partie ausgeglichen gesehen, aber Berge war eiskalt in der Chancenverwertung. In der zweiten Halbzeit haben sie es dann im Stil einer Spitzenmannschaft gespielt. Ich wünsche Berge maximalen Erfolg für die restliche Spielzeit. Den kann man ihnen nur gönnen, wenn man beachtet, dass sie alles nur aus eignen Mitteln und Spielern schaffen."