TUS Berge feiert Schützenfest in Bad Laer Florian Strothmann schnürt Dreierpack – 7:1-Erfolg beim SV Bad Laer eröffnet Chance auf die Tabellenführung von Michael Eggert · Heute, 20:41 Uhr · 0 Leser

– Foto: Martin Lührmann

Effizienz vor der Pause, Dominanz nach dem Seitenwechsel. Mit einem deutlichen 7:1 (3:1)-Auswärtssieg beim Tabellensiebten SV Bad Laer ist der Tabellendritte TUS Berge in die zweite Saisonhälfte der Bezirksliga gestartet. Nach dem Punktverlust von Spitzenreiter SV Bad Rothenfelde in Rulle eröffnet sich für die Berger die Möglichkeit, mit zwei Erfolgen in Nachholspielen die Tabellenführung zu übernehmen.

Die Gäste präsentierten sich trotz einer schwierigen Vorbereitung in bestechender Form. Florian Strothmann brachte den TUS früh in Führung und legte wenig später nach. Zwischenzeitlich gelang Yannik Seete der Ausgleich für die Gastgeber, doch noch vor Ablauf der ersten halben Stunde stellte Lennart Meyer den alten Abstand wieder her. Mit einer 3:1-Führung für Berge ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel dominierte der Tabellendritte die Partie zunehmend. Vier weitere Treffer gegen nun nachlassenden Gastgeber sorgten für einen in dieser Höhe nicht zu erwartenden Kantersieg. Florian Strothmann krönte seine starke Leistung mit einem Dreierpack.