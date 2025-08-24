Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Martin Lührmann
TuS Berge ergattert Punkt beim Spitzenreiter
Tom Sebastian Wulfgramm trifft spät für SV Bad Rothenfelde
Der Tabellenführer SV Bad Rothenfelde musste sich in der Bezirksliga mit einem 1:1-Unentschieden gegen den TUS Berge zufrieden geben.
Der Gastgeber war optisch überlegen ohne zu klaren Tormöglichkeiten zu kommen. Das Spiel war insgesamt ausgeglichen. Eine Viertelstunde vor dem Ende brachte der kurz zuvor eingewechselte Patrick Middendorf die Gäste in Führung. Tom Sebastian Wulfgramm gelang der späte aber verdiente Ausgleichstreffer für den SV Bad Rothenfelde.
Patrick Middendorf brachte TUS Berge in Führung. – Foto: Fupa
"Nach dem Sieg am Mittwoch war uns bewusst, dass uns heute ein schweres Spiel erwartet. Leider haben wir einige technische Fehler gemacht und in bestimmten Situationen nicht die besten Entscheidungen getroffen. In der zweiten Halbzeit konnten wir jedoch vieles besser umsetzen und haben uns dadurch verdient das 1:1 erarbeitet. Wir sind mit unserer jungen Mannschaft sehr zufrieden – wir befinden uns weiterhin im Lernprozess und entwickeln uns Schritt für Schritt weiter,“ sagte uns Trainer Stefan Balsottemeyer (SV Bad Rothenfelde) nach dem Spiel.
Trainer Stefan Balsottemeyer – Foto: Fupa
„Die erste Halbzeit haben wir sehr gut gegen den Ball gearbeitet. Bad Rothenfelde hatte da nicht wirklich ein Durchkommen. Es war eine ausgeglichene Partie. Zweite Halbzeit ging es so weiter! Dann ein Umschaltmoment von uns auf den gerade eingewechselten Patrick Middendorf wurde zum 0:1 stark abgeschlossen. Bad Rothenfelde investierte dann deutlich mehr und wurde mit dem Tor zum 1:1 belohnt . Ein Gegentor, wo bei uns der Druck auf den Ball abreißt. Sehr schick unten rechts eingeschoben. Die Schlussphase war dann natürlich wild. Ich denke das Unentschieden geht komplett in Ordnung,“ meinte Trainer Rene Wolting (TUS Berge).