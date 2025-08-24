TuS Berge ergattert Punkt beim Spitzenreiter

"Nach dem Sieg am Mittwoch war uns bewusst, dass uns heute ein schweres Spiel erwartet. Leider haben wir einige technische Fehler gemacht und in bestimmten Situationen nicht die besten Entscheidungen getroffen. In der zweiten Halbzeit konnten wir jedoch vieles besser umsetzen und haben uns dadurch verdient das 1:1 erarbeitet. Wir sind mit unserer jungen Mannschaft sehr zufrieden – wir befinden uns weiterhin im Lernprozess und entwickeln uns Schritt für Schritt weiter,“ sagte uns Trainer Stefan Balsottemeyer (SV Bad Rothenfelde) nach dem Spiel.

„Die erste Halbzeit haben wir sehr gut gegen den Ball gearbeitet. Bad Rothenfelde hatte da nicht wirklich ein Durchkommen. Es war eine ausgeglichene Partie. Zweite Halbzeit ging es so weiter! Dann ein Umschaltmoment von uns auf den gerade eingewechselten Patrick Middendorf wurde zum 0:1 stark abgeschlossen. Bad Rothenfelde investierte dann deutlich mehr und wurde mit dem Tor zum 1:1 belohnt . Ein Gegentor, wo bei uns der Druck auf den Ball abreißt. Sehr schick unten rechts eingeschoben. Die Schlussphase war dann natürlich wild. Ich denke das Unentschieden geht komplett in Ordnung,“ meinte Trainer Rene Wolting (TUS Berge).